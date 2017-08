Hot Wheelz : Heiße Reifen, klitschnasse Fahrbahn

vergrößern 1 von 2 Foto: Fotos: Volkert Bandixen 1 von 2

Der Flughafen vor den Toren Schwesings sollte am Wochenende eigentlich im Zeichen von Beschleunigungsrennen im Rahmen der Veranstaltung Hot Wheelz stehen, doch das Regenwetter machte dem Veranstalter Michael Ebsen einen Strich durch die Rechnung. „Am Sonnabend hatten wir nur eine defekte Zeitmessanlage, ansonsten war alles gut und die 140 Fahrerteams konnten zeigen, was ihre Fahrzeuge leisten“, so Ebsen. Gestern vormittag aber entschied er sich für den Abbruch der Veranstaltung. „Wir sind total abgesoffen, es war einfach zu viel Wasser, das ist zu gefährlich für die Fahrer.“