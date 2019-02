Nordfrieslands Küste in Flammen : Heiße Biiken, nasskaltes Wetter

Die Nordfriesen versammelten sich um die Feuer in der Region – und die Redner nutzten die Gelegenheit auch für ernste Worte.

von Stefan Petersen

21. Februar 2019, 20:59 Uhr

Die erste Biike hatte in Husum unverhältnismäßig früh und ungeplant gebrannt: Am Dienstag morgen war die Feuerwehr alarmiert worden, weil die Flammen aus dem bereits aufgeschichteten Material am Dockkoog schlugen (wir berichteten). Eine Selbstentzündung schloss die Wehr aus, dafür sei das Wetter viel zu kalt und zu nass gewesen. Doch der schlechte Scherz tat der offiziellen Biike gestern Abend keinen Abbruch: Zahlreiche Husumer waren an den Dockkoog geströmt, um dem traditionellen Feuer beizuwohnen.

Boris Pfau

Gut besucht war auch die zweite – allerdings ziemlich verqualmte – Biike der Storm-Stadt im Ortsteil Schobüll, wo Bürgermeister Uwe Schmitz die Rede hielt, im „schönsten Stückchen Landschaft an der gesamten Westküste“, wie er sagte. Wichtig sei ihm bei der Biike besonders, dass sich die Menschen „versammelt haben, um miteinander und nicht übereinander zu reden“. Und miteinander reden und zusammenstehen müsse man auch im Alltag: „Wir sind selber angehalten, aufeinander aufzupassen. Jemand anders und eben auch nicht der Staat wird uns diese Verantwortung nicht abnehmen.“ Das hieße aber auch, nötige Veränderungen, „sei es in der Bauleitplanung oder in Fragen des Straßenverkehrs“ zu akzeptieren, gab er den Bürgern des Ortsteils mit auf den Weg.

Sabine Voiges

Am Dockkoog war es die Aufgabe von Bürgervorsteher Martin Kindl, die Gäste einzustimmen. Und natürlich ging er auf den Biikebrand vom Dienstag ein, an dem er die Verbreitung von Falschmeldungen durch die sozialen Medien kritisierte, war doch „die Biike bei Facebook bis zum Mittag bereits restlos abgebrannt“ und es seien bereits Alternativen diskutiert worden. Das zeige, wie wichtig es sei, „nicht alles in diesem Informationsdschungel für bare Münze zu nehmen, sondern immer zu schauen, wo welche Information her kommt und ob die Quelle seriös ist, bevor man auf einen Zug aufspringt“.

Udo Rahn

Als hätte die Biike die beschwörenden Worte von Bürgervorsteher Boy Jöns in seiner launigen Rede vernommen, zeigte sich das feurige Spektakel an der Buhne in St. Peter-Ording trotz Nieselregens und dank ausbleibender Böen von seiner besten Seite. Nach eher verrauchter Eröffnung wurden die Schaulustigen doch noch mit einem Feuer wie aus dem Bilderbuch belohnt. Gut 100 Kubikmeter maß hinter dem Deich bei Lundenbergsand der stattliche Haufen Buschwerk, dem die Einsatzkräfte der Feuerwehr gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr ordentlich einheizten.

Lutz P. Wessner

Am Süderhafen sorgten die Ehrenamtler des Heimatvereins Nordstrand für knisternde Stimmung. Und auf Pellworm beschwor Bürgermeister Norbert Nieszery den „Zusammenhalt der Inselgemeinschaft“ und den „Aufbruch zu etwas Neuem“, den das Feuer symbolisiere.