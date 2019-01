Nordstrand : Heilige Familie auf der Flucht

Eine ganz besondere Krippe ist bis Februar im Theresien-Dom auf Nordstrand zu sehen.

von Udo Rahn

03. Januar 2019, 09:40 Uhr

Weihnachten ist vorbei – dennoch gibt es im Alt-Katholischen Theresien-Dom auf Nordstrand noch bis einschließlich 2. Februar eine Krippe zu sehen, die nicht die herkömmliche Geburt Jesu im Stall zeigt. Pfarrer Jens Schmidt hat mit Ehrenamtlern die Krippe im Altarraum in ein Flüchtlingsszenario umgewandelt. Sie zeigt die Heilige Familie als Flüchtlinge in einem Boot. Dahinter ist auf der Rückwand ein großes Foto eines Bootes mit geflüchteten Menschen zu sehen.

„Mir ist es ein Anliegen, nicht allein die Historie der Weihnachtsgeschichte in den Mittelpunkt zu stellen, sondern den Extrakt daraus für die heutige Zeit möglichst aktuell darzustellen und zu ziehen“, sagt der Seelsorger der Alt-Katholischen Kirchengemeinde.

Eines steht ja laut Bibelüberlieferung fest: Maria und Josef mussten kurz nach der Geburt ihres Sohnes im Stall von Bethlehem die Flucht ergreifen, weil König Herodes alle Erstgeborenen des Landes töten lassen wollte. „Was passiert denn heute? Ist es nicht so, dass Menschen von der Obrigkeit ihres Landes regelrecht zur Flucht gezwungen werden?“, stellt Schmidt als Frage in den Raum. So wird eben dargestellt, dass Jesus mit seinen Eltern auf einem Boot fliehen musste, ganz so wie es Tausende von Menschen immer wieder auf dem Mittelmeer tun.

Eindrucksvoll ist zudem auf einer 2,80 Meter langen Wand dahinter ein Leinwanddruck mit einem entsprechenden Foto angebracht worden. Die Wand ist ein Geschenk des gebürtigen Nordstranders Thomas Chiupatsch, der jetzt in Dortmund lebt und beruflich solche Arbeiten kreiert. „Ich bin gespannt auf die Reaktionen der Gemeindeglieder und Gäste. Ich möchte nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern durchaus provozieren“, so Schmidt. Die Inspiration habe er aus einem Text in der Kirchenzeitung „Christen Heute“ von Jutta Respondek geschöpft. Als Grundlage habe sie das Adventslied „Es kommt ein Schiff geladen...“ genommen, welches sie bezogen auf die Situation umschrieb.