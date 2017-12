Tönning : Heiligabend haben die Kinder ihren großen Auftritt

vergrößern 1 von 1 Foto: Volkert Bandixen 1 von 1

von Ilse Buchwald

erstellt am 24.Dez.2017 | 08:00 Uhr

An Heiligabend sind mindestens 20 Kinder in Tönning sehr aufgeregt. Denn dann werden sie in der Christvesper ab 14.30 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche das Krippenspiel aufführen. Eine bald 25-jährige Tradition, die die Tönninger sehr lieb gewonnen haben. Alljährlich kommen die Besucher schon lange vor Beginn, um sich einen guten Platz mit Blick auf die Bühne zu sichern.

Initiator und Motor ist Kreiskantor Christian Hoffmann, der seit 1995 in Tönning für die Kirchenmusik zuständig ist. Das Krippenspiel, das er mit dem kleinen und dem großen Kinderchor einstudiert, ist ihm eine echte Herzensangelegenheit, wie er sagt. „Es ist so eine schöne Möglichkeit, den Kindern die frohe Botschaft nahezubringen. Ihnen zu zeigen, dass Gott uns seinen Sohn schenkt. Für unser Leben können wir kein größeres Geschenk erwarten. Wenn ich ihnen das erklärt habe, sind sie erst einmal ganz still“, erklärt Christian Hoffmann. „Dann wird ihnen auch klar, warum sie Geschenke bekommen, dass diese nicht vom Weihnachtsmann kommen.“

Seit den Sommerferien proben die Kinder, zunächst die Lieder. Ab Anfang Dezember wird es intensiver. Christian Hoffmann verteilt dann eine CD an die Jungen und Mädchen, auf der er die Lieder eingespielt hat. Auch an der Darstellung und der Aufführung wird jetzt gefeilt.

Jedes Jahr wird meist ein anderes Stück ausgewählt. „Wenn ich merke, dass es den Kindern richtig gut gefällt, nehme ich es ein paar Jahre später wieder.“ Wichtig ist dem Kirchenmusiker, dass die Texte kindgerecht sind, besonders auch von den Kleineren schon verstanden werden. Diesmal hat sich Christian Hoffmann für das Krippenspiel „Letzte Hütte Bethlehem“ von Andreas Hantke entschieden. Darin stehen die Engel im Mittelpunkt. Sie haben vom Erzengel Gabriel erfahren, dass bald das Jesuskind auf der Erde geboren wird. Die Engel sollen es mit Gesang empfangen, nur wissen sie nicht, wo sich das Wunder ereignen wird. Die Engel Seraphin und Cherubin glauben, dass das Kind entweder im Mittelpunkt der Welt, in Rom, geboren wird, wo Kaiser Augustes herrscht, oder in Jerusalem, am Hof von König Herodes. Doch Fehlanzeige: Weder in Rom noch in Jerusalem will man etwas von dem Kind wissen. Doch dann erfährt der kleine Engel Benjamin von Gabriel, dass Jesus am Rande von Bethlehem, eben in der letzten Hütte, auf die Welt kommen wird.

Christian Hoffmann ist sehr zufrieden mit seiner Truppe. Ihn freut, wie sich die Kinder in ihre Rollen hineindenken und Verantwortung für ihren Auftritt übernehmen. „Du wirkst, als hättest du dein ganzes Leben nichts anderes gemacht, als römischer Soldat zu sein“, lobt er ein Mädchen. Ein anderes ruft aus der Zuschauerreihe dem Augustus-Darsteller zu, er solle sich aufrechter, kaiserlicher hinsetzen. Das sieht dieser aber nicht so ganz ein. Die Darstellerin des Engels Benjamin ist dagegen ganz betrübt, ihr Kleid sei voller Kaffeeflecken, sagt sie. Doch Christian Hoffmann tröstet sie: „Bei Benjamin macht das nichts, der ist ja ungeschickt, da soll es so sein.“ Und dann hat er noch einen Tipp für alle parat, wenn der Text mal vergessen wird: „Ihr könnt euch den vor der Aufführung in die Hand schreiben.“ Für den Fall der Fälle steht auch Pastorin Gisela Mester-Römmer morgen bei der Aufführung am Bühnenrand bereit.

Wenn auch in jedem Jahr ein anderes Stück aufgeführt wird, zwei Lieder werden immer gesungen, sie bilden den Rahmen der Aufführung. „Wenn wir in die Kirche einziehen, singen wir ‚Da ist im Dunkeln ein helles Funkeln‘“, erklärt Hoffmann. „Das Lied soll uns alle daran erinnern, dass es etwas Besseres gibt als Bosheit, Haß und Neid.“ Das schönste ist für den Kirchenmusiker aber immer das Abschluss-Lied des Krippenspiels „Ein heller Stern hat in der Nacht die Botschaft in die Welt gebracht“. „Die Kinder singen dann immer ganz befreit. Alle Aufregung ist von ihnen abgefallen.“ Und dabei wird es noch einmal aufregend für die Darsteller: Sechs der acht Strophen werden solo vorgetragen.

Während für die Kinder dann der Heilige Abend in der Familie beginnt, hat Christian Hoffmann noch einiges zu tun. Er begleitet noch zwei Gottesdienste musikalisch. „Zwischen 21 und 21.30 Uhr kann ich mal kurz Pause machen.“ Die Bescherung haben er und seine Familie auf den Morgen des ersten Weihnachtstages verlegt. Am Nachmittag ist er dann schon wieder beim Festgottesdienst mit Gospelchor im Einsatz, der um 17 Uhr beginnt. Und am zweiten Weihnachtstag gestalten er und das Pastoren-Ehepaar Gisela Mester-Römmer und Dirk Römmer die „Weihnachtliche Stunde“ mit Texten und Musik, Beginn ist um 17 Uhr. „Bis Silvester kann ich dann die Füße hochlegen, bevor ich mit der Kantorei am Altjahrsabend den Gottesdienst begleite.“

Was das Krippenspiel betrifft, gibt es in diesem Jahr einen kleinen Wermutstropfen für alle Fans: Gab es in den Jahren zuvor auch immer eine öffentliche Generalprobe, ist es diesmal anders. „Da meine Stelle für Tönning nur noch 75 Prozent beträgt, die restlichen 25 Prozent bin ich für den Kirchenkreis im Einsatz, musste ich hier kürzen.“ Zwar dürfen sich Besucher zur Generalprobe gern dazu setzen, doch „wird eben noch geprobt, ein reibungsloser Ablauf ist nicht zu erwarten“, so Hoffmann.