Wittbek : Heftige Kritik an der Deutschen Telekom

Außergewöhnlich viele Zuhörer waren bei der jüngsten Gemeindevertreter-Sitzung in Wittbek dabei. Beraten wurde vor allem über das Neubaugebiet, Auftragsvergaben – und über den Glasfaserausbau durch die Deutsche Telekom.

Viel Kritik gab es an diesem Abend an der Arbeitsweise des Telekommunikations-Unternehmens. „Die Telekom will mit Glasfaser arbeiten – aber nur bis zu den Verteilerkästen. Danach bleiben die Kupferkabel bestehen. Das ist Augenwischerei“, beklagte Bürgermeister Johannes Jürgensen. „Es wird gesagt, jeder kann 50 Megabit bekommen. Das stimmt nur bedingt – nämlich dann, wenn nur einer an der Leitung hängt. Aber wenn 20 dran sind, kommen beim Letzten vielleicht nur noch fünf Megabit an.“ Wittbek habe aber zumindest den Vorteil, dass überall Leerrohre verteilt sind. Im Frühjahr werde man alle Wittbeker zur Einwohnerversammlung einladen, so der Bürgermeister. Auch vom Breitband-Zweckverband wäre dann ein Fachmann vor Ort. „Die Telekom baut nur den Ortskern und nicht die Außenlage aus – das kann’s nicht sein“, fügte das Gemeinde-Oberhaupt hinzu.

Auf die Frage, wie viele Grundstücke im Neubaugebiet bereits verkauft sind, antwortete Jürgensen: „Zwei Grundstücke dort sind reserviert, eines ist noch frei. In dem Moment, wo alle Grundstücke verkauft sind, wird der Plan für den zweiten Bauabschnitt ausgelegt“.

Zum Thema Auftragsvergabe der Straße Redder berichtete Jürgensen, dass zwei Angebote eingegangen seien. Später habe jedoch eine Firma ihres zurückgezogen. Die Firma, die nachbleibt, baue den Gehweg im Redder mit Pflastersteinen für rund 18.000 Euro aus. „Der Gehweg ist bei den Arbeiten zur Abwasserbeseitigung kaputtgegangen – der ist völlig hin“, fügte das Gemeinde-Oberhaupt hinzu. Am Ende stimmte das Gremium für die Auftragsvergabe.

Zur Erneuerung der Fenster im Gemeindehaus sind sieben Firmen angeschrieben worden, drei haben Angebote abgegeben. Die Preise variieren dabei von 12.000 bis 27.000 Euro, gab Jürgensen bekannt. Das Angebot von genau 12.591,91 Euro wurde von den Gemeindevertretern angenommen.

Ein Vertreter des 1. FC Wittbek bat um eine Aufstellungsgenehmigung für die vier – für Flüchtlinge vorgesehenen – Container, die er über die Gemeinde vom Land bekommen hatte. Eine Bearbeitung durch die Gemeinde wurde zugesagt.

Die Einwohnerfragestunde wurde ausgiebig genutzt, um Kritik loszuwerden. Allen voran Wolfgang Maibaum, der insbesondere den Verlauf der Bauarbeiten im Ort monierte. „Die Bankette im Kuhlenweg ist 20 Zentimeter abgesackt – seit vielen Wochen passiert da nichts. Es besteht Verletzungsgefahr“, erklärte er. Die Gemeinde habe das Thema im Blick, antwortete Bürgermeister Johannes Jürgensen „Die Firma hat den Auftrag bekommen, das zu regulieren – sonst wird eine andere Firma genommen. Wir können den Wasserverband als Auftraggeber der Maßnahme immer nur wieder auffordern, das zu regeln. Und dass das mit den Baken nicht so bleiben kann, ist allen klar.“ Allerdings möchte er betonen, so Jürgensen, dass die Gemeinde nicht der Auftraggeber sei. Außerdem sehe man keine Gefahr im Verzuge.