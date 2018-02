Högel : Hebesätze bleiben unverändert

Voraussichtlich wird die Gemeinde Ende 2018 mit einem Jahresfehlbetrag von 29 800 Euro abschließen.

von shz.de

21. Februar 2018, 15:00 Uhr

Die einzigen Investitionen im geplanten Haushalt der Gemeinde Högel für das laufende Kalenderjahr sind 23.700 Euro. Die Summe soll für den von den Blaujacken der Freiwilligen Feuerwehr Högel angemeldeten Bedarf berücksichtigt werden. Dabei handelt es sich vor allem um Schutzbekleidung für den Einsatz. „Ansonsten habe ich mich an die Vorjahreszahlen gehalten und werde die von Euch empfohlenen Zahlen einpflegen. Konsolidierungsmaßnahmen, wie Anpassung der Hebesätze oder der Hundesteuer sind nicht erforderlich“, informierte Stefan Hems, Kämmerer im Amt Mittleres Nordfriesland, in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses.

Die Hebesätze werden wie gehabt festgesetzt mit Grundsteuer A 390 Prozent (voraussichtliche Einnahmen: 23.000 Euro), Grundsteuer B 390 Prozent (voraussichtliche Einnahmen 42.000 Euro) sowie Gewerbesteuer 380 Prozent (voraussichtliche Einnahmen 170.000 Euro). Der Ansatz der Gewerbesteuer sei, so Hems, vorsichtig geschätzt worden. Mehreinnahmen im vergangenen Jahr von rund 50.000 Euro seien hauptsächlich der Windkraft zu verdanken gewesen. Geschätzt worden waren seinerzeit insgesamt Einnahmen von 205.000 Euro, eingenommen werden konnten 260.000 Euro. Das wiederum hatte erhöhte Umlagen in Höhe von 37.500 Euro zur Folge, die die Gemeinde leisten musste.

Die Schlüsselzuweisungen werden für 2018 voraussichtlich bei 157.800 Euro liegen. An Kreisumlage sind 182.100 Euro ( 2017 waren es 165.700 Euro), eine Amtsumlage in Höhe von 96.700 Euro (2017 waren es 92.400 Euro) und eine Schulverbandsumlage in Höhe von 57.700 Euro (2017: 63.700 Euro) anzusetzen.

„45.000 Euro sollten wir für Splitt- und Reparaturarbeiten für Gemeindestraßen einstellen“, bat Bürgermeister Ernst-Peter Carstensen. Für den Kinderspielplatz ist neuer Fallsand einzubringen sowie ein Fallschutz für die Rutsche. Dafür sind 2.000 Euro vorgesehen. Erfreulich, so Carstensen, sei die Tatsache, dass die Photovoltaikanlage 2017 Einnahmen von 16.600 Euro eingebracht habe.

„Voraussichtlich wird die Gemeinde mit einem Jahresfehlbetrag von 29.800 Euro abschließen“, stellte Stefan Hems abschließend fest.

In der nächsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch (28.), 19.30 Uhr, Gemeindehaus, soll das Zahlenwerk verabschiedet werden.