Aus den Kögen : Haushaltsplan einstimmig beschlossen

Neben den Haushaltsplanungen waren Infos über die geplanten Baumaßnahmen an der Badestelle Lüttmoorsiel (Bau der Integrierten Station und der damit verbundene Parkplatzausbau) wichtiger Bestandteil der Tagesordnung. Ausführlich diskutierten die Mitglieder des Zweckverbandes Beltringharder Koog in ihrer jüngsten Sitzung den Sachstand der Planungen. Rund 1,85 Millionen Euro wird der Anbau am bestehenden Gebäude kosten (wir berichteten). „Noch ist unklar, ob es Fördermittel in Höhe von 75 oder 50 Prozent gibt“, erklärte Verbandsvorsteher Dr. Edgar Techow. Für den Spätsommer kommenden Jahres rechnet er mit dem Baubeginn.

Mit Kosten in Höhe von rund 300.000 Euro für die Einrichtung und die Ausstellung in der Integrierten Station müsse man planen, so Harald Förster. Die Ausstellung soll sich von den Einrichtungen in Bredstedt, im Amsinckhaus sowie am Stollberg unterscheiden. „Wir nehmen keinem etwas weg“, betonte der Geschäftsführer der Schutzstation Wattenmeer, die für die Gestaltung verantwortlich ist. Noch werden Ideen gesammelt, aber das Thema Vogelzug spielt bei den Beratungen eine wichtige Rolle. Mit der Umgestaltung und dem Ausbau des Parkplatzes an der Badestelle Lüttmoorsiel kann wegen der Brutzeit erst Ende Juni 2018 begonnen werden.

Die Jahresrechnung 2016 von Schatzmeister Martin Frohn fand einstimmige Zustimmung. Der Jahresüberschuss betrug rund 16.000 Euro. Einstimmig wurde auch der Haushaltsplan 2018 genehmigt. Wegen des Baus der Integrierten Station sind im Plan rund 1.850.000 Euro vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Kredite des Verbandes für die vorgesehenen Investitionen wurde mit 300.000 festgesetzt.

Dr. Edgar Techow zeigte sich in seinem Bericht erfreut über die Einnahmen von rund 6.000 Euro an Parkgebühren (freiwillige Abgaben der Nutzer) bei den beiden zum Verband gehörenden Badestellen Lüttmoor– und Holmersiel. „Die Aufstellung von Geldbehältern hat sich gelohnt, sie sollten aber vor Aufbrüchen besser geschützt werden“, betonte er.

Techow regte an, die Broschüre über den Beltringharder Koog neu auflegen zu lassen. Die bisherigen Exemplare sind fast vergriffen. „Die von den Reußenkögen an der Badestelle Lüttmoorsiel aufgestellten Strandkörbe wurden gut angenommen“, lobte der Verbandsvorsteher die Initiative der Gemeinde.