Breklum : Haushaltslage bleibt angespannt

Mit einem zu erwartenden Fehlbetrag in Höhe von rund 339.000 Euro im Jahresergebnis rückt ein Ausgleich des Haushalts in weite Ferne.

22. Februar 2018, 21:00 Uhr

Mit der Erläuterung des Haushaltsentwurfs hatte der Vorsitzende des Finanzausschusses, Bernhard Schweger (WGB), auf der Sitzung der Breklumer Gemeindevertretung sicher die undankbarste Aufgabe des Abends. Denn mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 339.000 Euro im voraussichtlichen Jahresergebnis kann die Gemeinde, wie schon in den Vorjahren, keinen ausgeglichenen Haushalt vorweisen.

Ebenfalls noch einmal kräftig angewachsen ist der gemeindliche Schuldenberg, der sich zurzeit auf auf 3,33 Millionen Euro (Anfang 2017: 2,82 Millionen Euro) beläuft. Das bedeutet für den knapp 2400 Einwohner zählenden Ort aktuell eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1409 Euro – mit steigender Tendenz auf rund 1770 Euro, da für das laufende Jahr weitere zwingend notwendige Kreditaufnahmen in Höhe von gut einer Million Euro, unter anderem für die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs (300.000 Euro) sowie dem Anbau am kommunalen Kindergarten (555.000 Euro) ins Haus stehen. Geschuldet sei die prekäre Finanzsituation allerdings vor allem den zunehmenden Pflichtaufgaben, denen sich die Kommune nicht entziehen könne. „Die Vorgaben von Bund und Land werden stetig umfangreicher. Die Gemeinden übernehmen immer mehr Aufgaben, ohne dass das entsprechende Geld für deren Umsetzung fließt“, brachte Schweger die schwierige Finanzlage noch einmal zusammen. Am Ende wurde das Zahlwerk wie vorgelegt einhellig beschlossen.

Ebenfalls einstimmig erfolgte der Beschluss zum kommunalen Stellenplan, der nun 20,35 Stellen (31 Personen) in den Bereichen Kindergärten, Bauhof und Jugendzentrum zählt und damit mit rund 900.000 Euro den größten Posten in den Ausgaben stellt.

Zustimmung fanden ebenso die von der Verwaltung und den Ausschüssen erarbeiteten Empfehlungen, zu denen unter anderem der Nachtrag zum Vertrag mit dem Schulverband Nordfriesland sowie die Ausweisung eines neuen Baugebietes am Dingstedter Weg in Riddorf zählten. Ebenfalls weiterverfolgt werden soll die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das ehemalige Schleswag-Gelände in Borsbüll, um dort einem örtlichen Handwerksbetrieb die Ansiedlung zu ermöglichen. „Die wichtigste Voraussetzung ist ein positives Lärmgutachten. Nächste Woche haben wir ein Gespräch im Kreisbauamt. Danach wissen wir mehr“, kündigte Bürgermeister Heinrich Bahnsen (CDU) an.

Größerer Diskussionsbedarf ergab sich dagegen einmal mehr im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung des Textildiscounters. In der Aussprache wurden private Eingaben, in denen es unter anderem hieß, wenn ein Bordell dort Einzug halten würde, wäre die Politik sicherlich leichter geneigter, diesem eine Absage zu erteilen, erörtert. Aber auch Argumente zu den schlechten Produktions- und Arbeitsbedingungen des Unternehmens kamen zur Sprache. Letztlich überwog im Kreis der Gemeindeverteter jedoch die Meinung, dass die Handelsfläche ja nicht direkt für den Textildiscounter, sondern für einen privaten Investor überplant werde. Mit dem letztlich mehrheitlich gefassten Satzungsbeschluss für das Gebiet wird die Änderung des Bebauungsplanes nun also ihren formellen Weg nehmen.