Seeth : Haushalt: Gemeinde freut sich über eine solide Kassenlage

Für das Jahr 2020 ergab sich ein Überschuss von rund 311.000 Euro, für 2021 wird ein Plus von 122.400 Euro erwartet.

Seeth | Gute Stimmung und zufriedene Gesichter in der Finanzausschuss-Sitzung in Seeth. Nur in einem Punkt zeigte sich Bürgermeister Ernst-Wilhelm Schulz (AWS) sehr unzufrieden: „Die Frage nach dem Finanzierungsplan für die Konversion der Kaserne kann nach acht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.