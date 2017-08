Ministerin zu Besuch in Haselund und Löwenstedt : Hausaufgaben für Kiel: Das fordert die Jugend

vergrößern 1 von 1 Foto: Sven Jensen 1 von 1

Im Rahmen ihrer Sommertour traf Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold im Amt Viöl auf die Jugendgemeinderäte Gunnar Jensen (Norstedt), Jan Reimers (Löwenstedt) und Henning Hartwig (Haselund). Ihr ging es darum, mit den jungen Leuten die Aspekte der Kinder- und Jugendbeteiligung zu beleuchten, in der sich das Amt Viöl landesweit einen Namen gemacht hat: Die Überzeugungsarbeit, für die vor allem Amtsjugendgemeinderat Gunnar Jensen seit Jahren steht, hat sich längst weit über die Kreisgrenzen hinaus herumgesprochen und findet vielerorts Nachahmer.

Während der Schulbus die Teilnehmer von der Haselunder Schule über die holperige L 281 zum Sportplatz in Löwenstedt brachte, nutzten Gunnar Jensen und seine jungen Mitstreiter mit Unterstützung der Bürgermeister Jan Thormählen und Holger Jensen jede Gelegenheit, die Ministerin auf ihre Anliegen vor Ort aufmerksam zu machen. Sie sprachen mit ihr über die Mitwirkung an den 4-Dörfer-Festen, die Beteiligung an der Sportentwicklungsstudie, erzählten von der selbst durchgeführten Renovierung des Jugendtreffs in Norstedt und stellten nicht zuletzt die Institution Jugendgemeinderat (JGR) vor, den sie selbst in mittlerweile vielen Gemeinden geschaffen haben.

Dass die „Schlaglochpiste“ zwischen Haselund und Löwenstedt dringend grundsaniert werden muss, bekam Monika Heinold unterwegs im Bus deutlich zu spüren. Dass auch den Jugendlichen dieses Problem bewusst ist, nahm sie ebenso mit nach Kiel, wie das Vorhaben, in Löwenstedt einen Kunstrasenplatz zu errichten.

Auf die Frage, was grundsätzlich getan werden muss, hatten Gunnar, Jan und Henning klare Antworten parat: „Der ländliche Raum muss attraktiv gehalten werden, es darf sich nicht immer alles nur auf die Zentralorte und Städte konzentrieren“, sagten sie und forderten die Erhaltung der sozialen Treffpunkte in den einzelnen Orten. „Wir wünschen uns von der Politik, dass man uns nicht nur jetzt im Wahlkampf sieht, sondern auch in den restlichen fünf Jahren ernst nimmt“, so Gunnars dringender Appell an die Ministerin. Vom Löwenstedter Bürgermeister gab es dazu noch den Hinweis, dass es auch in Zukunft Möglichkeiten geben muss, in den ländlichen Orten Baugebiete zu planen, damit die Jugend vor Ort bleiben kann. Der Wunsch danach sei nach wie vor groß, so Holger Jensen.

Die Frage, ob junge Menschen wirklich keine Lust mehr auf Politik haben, konnte sich Monika Heinold am Ende selbst beantworten: Dass sie sich von den Parteien verraten und von manchen Politikern getäuscht sehen und den gesellschaftlichen Gestaltungsanspruch längst aufgegeben hätten, sei ein zu einseitiges und negativ gezeichnetes Bild, denn eines sei hier deutlich geworden: „Es gibt sie immer noch, die Jugend, die sich aktiv einmischt, Fragen stellt und sich mit Antworten nicht zufrieden gibt.“ Der Nachwuchs wolle mitgestalten und dabei neue Wege gehen. „Ich habe den Eindruck, dass die junge Generation gerade eine neue Politik-App entwickelt – und wir sind gut beraten, uns stets das neueste Update herunterzuladen“, so die Ministerin.

Sie wies zudem darauf hin, dass in diesem Jahr erstmals landesweit gemeinsame Wahlen zu den Kinder- und Jugendvertretungen stattfinde, mit dem Ziel, mehr Aufmerksamkeit für die Arbeit der jungen politischen Gremien sowie insgesamt eine höhere Wahlbeteiligung zu erreichen. Gewählt wird in den teilnehmenden Kommunen im Zeitraum 20. bis 27. November.

von Patricia Wagner

erstellt am 26.Aug.2017 | 12:00 Uhr