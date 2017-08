Eiderstedt : Haubarge geben ihre Baugeschichte preis

vergrößern 1 von 2 Foto: müllerchen (2) 1 von 2

Gespannt verfolgt Hans-Georg Hostrup die beiden Studenten, wie sie mit einer Maschine in das Ständerwerk seines Jahrhunderte alten Wohnhauses bohren. Eine mehrteilige Alu-Leiter lehnen David Schilken und sein Kommilitone Benedigt Waldburg an einen mächtigen Querbalken des mehr als zehn Meter hohen Dachgebälks. Die 22- und 24-jährigen Studenten aus Hamburg erfüllen damit einen hochinteressanten Auftrag. „Die beiden entnehmen mit den Bohrungen einen Querschnitt des Gebälks“, erläutert Hostrup, Vorsitzender der Interessengemeinschaft IG-Baupflege Nordfriesland und Dithmarschen. Vorsichtig schiebt Schilken den Bohrer in den mehr als hundert Jahre alten Holzbalken. „Es handelt sich hierbei nicht um einen herkömmlichen Holzbohrer“, klärt Waldburg auf. Dabei löst er den Bohrer von der Maschine. „Mit diesem Hohlbohrer können wir Holzstifte aus dem Gebälk ziehen.“ Im Uni-Labor werde in einem sehr aufwendigen und komplizierten Verfahren das Alter bestimmt (Dendrochronologie). „Damit verleihen wir dem Gebälk und auch dem Haubarg die Möglichkeit, von sich und seiner Geschichte zu erzählen.“

Dabei ist dem Hausbesitzer Hans-Georg Hostrup schon einiges bekannt. „Das Haus wurde etwa 1825 von meinem Urgroßeltern erbaut“, berichtet er stolz. Was die ganze Sache noch interessanter macht, ist die Tatsache, dass davor bereits ein Haubarg stand, der allerdings ein Raub der Flammen geworden sein soll. Auch Schilken und Waldburg können nach dem ersten Blick auf das Gebälk wichtige Informationen preisgeben. „Hierbei handelt es sich um skandinavisches Nadelholz.“ Das heißt, die Baumstämme wurden in mühseliger Arbeit nach Nordfriesland transportiert. „Wir können uns das kaum vorstellen, was für eine kräftezehrende Arbeit damit verbunden war“, gibt Waldburg zu bedenken.

Nach etwa dreijähriger Lagerzeit konnten die Stämme für den Ständerbau geschnitten werden. Doch das Ergebnis der Labor-Untersuchungen dürfte weitere interessante Fakten verraten. So stellt sich die Frage, ob eventuell beim Zusammenbau des Dachstuhls Balken vom vorhergehenden Haubarg eingesetzt wurden. „Wir können damit nicht unbedingt die Einbauzeit der Hölzer berechnen, wohl aber das Datum bestimmen, an dem die Bäume gefällt wurden“, so Schilken. Für die beiden Hamburger Studenten ist diese Arbeit absolutes Neuland. „Wir haben ein solches beeindruckendes und mächtiges Gebälk noch nie gesehen.“

Beobachtet werden die beiden Studenten auch von Dr. Nils Meyer vom Landesamt für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein. „Ihre Untersuchungen gehören zu einer Studie, die an insgesamt 20 Haubargs durchgeführt werden soll.“ Von den Haubargen in Tating, Garding und Oldenswort seien bereits mehrere Proben entnommen worden, bestätigte Meyer. Das Gesamtergebnis soll in einem Buch über Haubarge mit dem Titel „Aus der Landschaft für die Landschaft“ veröffentlicht werden. „Damit können wir uns ein Bild machen, wie diese Landschaft geprägt worden ist“, sagt Hans-Georg Hostrup.