Hattstedt : Hattstedts Eltern sollen weniger zahlen

Kindergartenausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Annahme neuer Gebührensatzung.

Avatar_shz von shz.de

05. Juni 2020, 13:12 Uhr

Das offizielle Inkrafttreten der Kita-Reform wurde vom Land zwar wegen der Corona-Pandemie auf Januar verschoben. Doch, um die Voraussetzungen für eine adäquate Umsetzung zu schaffen, rauchen den Verantwortlichen in den Einrichtungen und Kommunen schon jetzt ordentlich die Köpfe.

Ein großes Thema stellt dabei nach wie vor die Finanzierung. „Wenn die, vom Land zur Verfügung gestellten Kalkulationsrechner fehlerfrei arbeiten, ist die Kita-Reform für uns allerdings eine gute Sache, da die ausgewiesenen Kosten weit unter dem bisherigen Gemeindeanteil liegen“, erklärte der Vorsitzende des Hattstedter Kindergartenausschusses Werner Meyer auf der jüngsten Sitzung.

Aus diesem erfreulichen Umstand heraus folgten die Ausschussmitglieder denn auch einstimmig Meyers Vorschlag, die Elternbeiträge für die U3-Kinder mit denen der Ü3-Betreuung gleichziehen. „Da mit der Reform das Elterngeld in Höhe von 100 Euro wegfällt und der neue Personalschlüssel sowohl für die U3- als auch für die Ü3-Betreuung gilt, sollten wir die finanzielle Entlastung der Gemeinde an die Eltern der Krippenkinder weitergeben“, hatte er zuvor erläutert.

In die Gemeindevertretung empfohlen wurden schließlich mit Gültigkeit zum 1. August für die gemeindlichen Einrichtungen Brückengruppe und Arche Noah folgende Elterngebühren: Im Ü3- und U3-Bereich gilt die zeitliche Staffelung 169,80 / 226,40 / 283 Euro. Und für die Betreuung im Hort sind 113,20 bzw. 169,80 Euro zu zahlen.

Den Kita-Teams fordern die Vorgaben des Landes zurzeit ein enormes Maß an Organisation und Flexibilität ab. „Ständig müssen neue Dienstpläne entwickelt, Hygieneregeln angepasst und Gruppen neu strukturiert werden“, zählte die Leiterin der Brückengruppe Jutta Gautsch als Beispiele auf. Dafür, aber vor allem für das hohe, persönliche Engagement der Mitarbeiter, die ständig auf Abruf parat stehen und mit zahlreichen, kreativen Ideen nun schon seit Wochen den Kontakt zu Kindern und Eltern halten, sprach der Ausschuss seinen besondern Dank aus. „Was Ihr geleistet habt, geht auf keine Kuhhaut. Ich bin stolz, dass wir Euch alle haben“, lautete zudem das aufrichtige Dankeschön von Bürgermeister Ralf Jacobsen.

Trotz der ganzen Aufregung wurden in den Kitas jedoch auch bereits angelaufene Projekte weiter vorangetrieben. Unter anderem wurde der Bewegungsraum in der Brückengruppe fertiggestellt, der Einstellschuppen für den Krippenwagen der Arche Noah wurde aufgebaut und auch das Sonnensegel hat jetzt seinen Platz. Letztlich gab es in den Kitas also alle Hände voll zu tun. Doch vor allem werden die Kinder schmerzlich vermisst. „Das öffentliche Leben ist wieder in vollem Gang. Deshalb finde ich es unmöglich, dass die Kinder den Kitas weiter entzogen werden“, erklärte die Leiterin der Arche Noah, Carmen Gabriel, in diesem Zusammenhang.