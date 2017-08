Harro Harrings Rede an die Nordfriesen : Harro Harring: Nordfriese, Europäer und Weltbürger

vergrößern 1 von 1 Foto: HARRY KUNZ 1 von 1

Mit seiner „Rede an die Nordfriesen“ auf dem Marktplatz in Bredstedt forderte Harro Harring aus Wobbenbüll 1848 seine Landsleute zur Gründung einer Republik auf. Die erste Biografie über den Schriftsteller, Maler und Freiheitskämpfer präsentierten der Autor Peter Mathews (re.) aus Bremerhaven mit Professor Dr. Thomas Steensen im Nordfriisk Instituut. Dort war Mathews 1998 auf Harring aufmerksam geworden und hatte seine Recherchen im In- und Ausland begonnen. Er hat in dem Nordfriesen den „Europäer und Weltbürger“ entdeckt. Bei seiner Arbeit war der Autor unterstützt worden durch die – inzwischen aufgelöste – Harro-Harring-Gesellschaft. Trotz der 450 Seiten bietet das Buch laut Dr. Steensen „eine fesselnde Lektüre“.

von ax

erstellt am 31.Aug.2017 | 10:00 Uhr