Husum und die Parkplatz-Situation : Harmsens Koppel: Alles auf Anfang

Unten oder doch oben? Nach einer Ortsbegehung entscheidet sich der Bauausschuss, die verschiedenen Parkplatz-Varianten noch einmal neu zu prüfen.

von Stefan Petersen

14. September 2018, 16:17 Uhr

Und wieder war der geplante Parkplatz Harmsens Koppel Thema im Bauausschuss, obwohl auf der vorhergehenden Sitzung ja eigentlich schon ein abschließender Beschluss zur Planung ergangen war. Doch in der Zwischenzeit war den Mitgliedern des Gremiums klar geworden, dass sie wohl gar nicht so genau gewusst hatten, was sie da beschlossen. Und so kamen sowohl die SPD als auch die Grünen mit Anträgen in die Sitzung, mit denen ganz eindeutig zurückgerudert wurde.

Doch zunächst einmal hatten sich die Ausschuss-Mitglieder vor Ort getroffen, um sich endlich ein Bild von den Gegebenheiten zu machen. In Begleitung von Angehörigen von Verwaltung und Deutscher Bahn nahmen sie sowohl die Straße und den Fuß des Bahndamms als auch die Fläche auf dem Damm südlich des Marschbahngleises Sylt-Hamburg in Augenschein.

Zur Erinnerung: Die von der Verwaltung einst zur schnellen Entlastung der Parksituation in der Storm-Stadt gedachte Umwandlung der „wilden“ Stellfläche auf dem Damm in eine offizielle mit Zu- und Abfahrt mutierte unter dem Einfluss der Politik am Ende zu einem Monster-Parkplatz, der – ebenerdig angelegt – neben der Abtragung eines großen Teils des Bahndamms sowie der damit einhergehenden Verkürzung der Tunnelweg-Unterführung auch einen weitreichenden Eingriff in die dortige Flora bedeutet hätte.

Was den Anwohnern verständlicherweise wenig gefiel. Und so versprachen auch beide Anträge, den Bewuchs im Osten des Bahndamms in deutlich größerem Umfang als bisher geplant zu erhalten.

Dummerweise gab es ja aber schon einen gefassten Beschluss. Und daran entzündete sich die Diskussion: Musste der nun aufgehoben werden? Oder einfach nur „nicht weiterverfolgt“, wie Ulf von Hielmcrone (SPD) vorschlug? Oder sollte man bei dem Beschluss bleiben, weil er der Verwaltung ja ohnehin „Spielraum“ bei der Planung im Osten des Bahndamms lasse, wie sich Birgitt Encke für die CDU positionierte? Einig war man sich eigentlich nur in einem Punkt: An Harmsens Koppel soll ein Parkplatz entstehen.

So stand es auch in den beiden Anträgen von SPD und Grünen, die allerdings beide auf eine Aufhebung des Beschlusses vom 27. Juni hin zielten. Die SPD wollte von der Verwaltung zudem konkretere Informationen über den Bau in technischer, finanzieller und zeitlicher Hinsicht. Und die Grünen peilten zusätzlich die Öffnung des Bahnsteigtunnels auf der Rödemisser Seite – er ist nur durch eine Zwischenwand blockiert – sowie die Errichtung einer überdachten Fahrrad-Abstellanlage mit 100 Plätzen am Bahndamm an.

Und ganz plötzlich war auch die Variante auf dem Bahndamm wieder mit im Spiel: „Der Parkplatzbau funktioniert oben wie unten“, informierte Bauamtsleiter Jörg Schlindwein die Ausschussmitglieder auf entsprechende Nachfrage – und zum Entsetzen der CDU, die ihren Vorschlag der ebenerdigen Variante längst in trockenen Tüchern wähnte. Nein, befanden sowohl Grünen-Fraktionschef Frank Hofeditz als auch von Hielmcrone für die SPD. Wo konkret gebaut werde, solle die Politik bitteschön erst abschließend entscheiden, wenn genau feststehe, wieviel Parkplatz man nun eigentlich haben wolle und welchen finanziellen Aufwands es bedürfe, oben oder unten zu bauen.

„Ich entnehme, dass wir uns noch einmal neu mit der Sache befassen, in die Tiefe gehen und berechnen sollen, was die eine oder andere Variante kostet?“, stellte Schlindwein für das Bauamt zusammenfassend fest. Und genau das entschied der Ausschuss nach einer Sitzungsunterbrechung – und hob gegen die Stimmen der CDU auch den alten Beschluss auf. Im Prinzip also alles wieder auf Anfang.