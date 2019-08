Lesung in Husum : Halliggruß mit Katja Just und Porrenpann

Bestsellerautorin stellte in Hartmanns Landküche in Husum ihren neue Roman von hallig Hooge vor.

29. August 2019, 17:15 Uhr

Husum | Unter dem Motto „Herzliche Halliggrüße von Hooge“ luden die Schlossbuchhandlung und Hartmanns Landküche auf die Neustadt ein. Bestsellerautorin Katja Just las dort aus ihrem zweiten Erfolgstitels „Frische Brise auf dem Sommerdeich“. Schon in der ersten Woche schaffte sie es damit in die Top 20 der Spiegel-Bestsellerliste. Schlossbuchhändlerin Astrid Seemann begrüßte die rund 80 Gäste, die später von Klaus Thiem mit einer Variation von Porrenpann und Queller verwöhnt wurden. Auch für den Koch ein Novum: „Ich habe noch nie Queller angeboten“, gestand Thiem. Als Dessert gab es einen literarischen Spaziergang durch das Leben von Katja Just, die seit etwa 20 Jahren auf Hallig Hooge lebt, wo der Wind nicht immer nur von hinten bläst. „Wir hätten diesen Abend dreimal planen können – so viele Anfragen haben wir bekommen“, freute sich Astrid Seemann.