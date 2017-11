Unesco verlängert Titel Biosphärenreservat : Hallig-Biosphäre besteht Unesco-Test

vergrößern 1 von 1 Foto: armin jess 1 von 1

30.Nov.2017

Das Biosphärenreservat „Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen“ hat den Check-up durch die Unesco – die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur – bestanden. Gestern nahmen Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck (Grüne) und Michael Pollmann, Staatsrat der Freien und Hansestadt Hamburg, die entsprechenden Urkunden von der Vorsitzenden des deutschen Komitees, Dr. Christiane Paulus, entgegen. „Die Auszeichnung als Unesco-Biosphärenreservat ist etwas Besonderes. Sie ehrt, was für die Halligbewohner Grundlage ihres Lebens ist: die wilde, eigensinnige Natur des Wattenmeeres, verbunden mit der Kulturlandschaft – ein einzigartiger Raum, in dem die Menschen naturverträglich leben und wirtschaften. Damit ist die Auszeichnung zugleich auch Anerkennung für das tägliche Tun der Halligbewohner und -bewohnerinnen“, sagte Habeck bei einer Feierstunde auf Nordstrandischmoor.

Alle drei Biosphärenreservate im Wattenmeer wurden gemeinsam evaluiert. Das Unesco-Biosphärenreservat Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen hat die Überprüfung entsprechend den internationalen Leitlinien des Programms „Der Mensch und die Biosphäre“ erfolgreich bestanden. Dazu hatten hochrangige internationale Unesco-Vertreter die Region 2014 und 2016 bereist. Dabei ließen sie sich nicht nur von den Besonderheiten des marinen Biosphärenreservates Wattenmeer, Sachargumenten und der guten Vorbereitung des Besuches durch die Nationalparkverwaltung überzeugen, sondern auch durch die Halligleute mit ihrem Engagement. „Wir sind Biosphäre – dieses Bekenntnis der Menschen hier hat die Kommission offensichtlich beeindruckt. Zu recht. Denn ohne das Engagement der Leute hier würde es das Biosphärenreservat nicht geben“, sagte Robert Habeck.

Der Minister kündigte an, dass künftig die drei deutschen Wattenmeer-Biosphärenreservate in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen verstärkt zusammenarbeiten werden. Dazu werde es turnusmäßige Treffen geben. „Wir sind ein gemeinsamer Naturraum. Diese Besonderheit gilt es zu nutzen.“

Staatsrat Pollmann ergänzte: „Das Wattenmeer ist ein atemberaubend schönes und besonders schützenswertes Ökosystem direkt vor unserer Haustür. Auch wenn Hamburg nur ein recht kleines Stück Wattenmeer in seiner Obhut hat, freuen wir uns sehr über die Auszeichnung.“ Die Zusammenarbeit über Länder- und Bundesländergrenzen hinweg sei gelebte Nachhaltigkeit zum Nutzen der Natur und der Bewohner an der Küste und in den Biosphärenreservaten.