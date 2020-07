Husumer Lokalpolitik : Hallenbad, Bürgerschule, Corona-Folgen: CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Czock im Interview

Kann sich Husum ein neues Bad leisten und wie lassen sich die Probleme der Bürgerschule lösen? Das sagt der CDU-Chef:

von Friederike Reußner

08. Juli 2020, 15:05 Uhr

Husum | In der Reihe Sommerpausen-Plauderei sprechen die Husumer Fraktionsvorsitzenden mit Friederike Reußner über die Themen, die sie politisch beschäftigen. Den Anfang macht Christian Czock, Fraktionsvorsitzender der CDU.

Corona hat ja auch Lokalpolitik etwas lahm gelegt. Viel passiert ist in den letzten Monaten nicht, oder?

Ab März gingen die Termine alle runter auf Null. Wir hatten ein, zwei Videokonferenzen mit dem Bürgermeister, ansonsten war da gar nichts.

Im April haben wir langsam angefangen, die Politik wieder anzuschieben.

Nun werden die Finanzeinbußen, mit denen die Stadt durch Corona rechnen muss, wohl auch Folgen für das eine oder andere geplante Projekt haben.

Das Problem sind die massiven Steuerausfälle, mit denen wir für dieses Jahr rechnen müssen. Wir werden am Jahresende beim Kassensturz sehen, was uns fehlt, wie groß das Minus ist und dann werden wir sehen, was wir angehen können.

Lassen Sie uns über einzelne Projekte sprechen: Wird sich der Badesee am Dockkoog realisieren lassen?

Die CDU wird sich dafür einsetzen, weil ich finde, dass wir auch touristisch am Dockkoog was machen müssen. Ob das jetzt gut oder schlecht sein wird, wird sich vielleicht in 20 Jahren zeigen. Vielleicht sagt man dann, das war keine gute Idee. Aber wir halten es jetzt für eine Aufwertung des Dockkooges.

Kommen wir zum geplanten Neubau des Hallenbads. Da scheint ja ein zusätzliches Problem sein, dass vom Land signalisiert wurde, die Aussichten auf Fördermittel seien nicht gerade rosig.

Richtig. Erstmal finde ich es schade, dass das Land nicht bereit ist, unser Hallenbad zu fördern. Wir sind eine Kreisstadt, wir sollten ein Hallenbad haben, das ist unstrittig. Der Neubau wird voraussichtlich 30 Millionen Euro kosten, wir kriegen keine Fördergelder – wir müssen schauen, ob wir es umsetzen und wie wir es umsetzen. Wir müssen da flexibel bleiben.

Also eventuell ein kleineres, günstigeres Bad bauen?

Man könnte sagen, man baut es erstmal ein bisschen kleiner, aber mit Ausbaustufen. Könnte man ja auch machen.

Macht denn Kommunalpolitik unter solchen Bedingungen noch Spaß?

Kommunalpolitik macht generell Spaß. Es geht ja darum, dass man seine Stadt schöner macht und nach vorne bringt. Dazu gehören die eben genannten Projekte. Und manchmal dauert es halt länger. Aber es wird. Wir haben jetzt beispielsweise die neue Kita Sünnschien an der Klaus-Groth-Schule, die Oktober öffnet – da tun wir was, das finde ich toll. Das nächste ist die Kita am Kreishaus, die auch schon in der Planung ist...

... schon? Die sollte doch ursprünglich letztes Jahr schon Eröffnung feiern.

Ja nun. Das Problem ist ja immer, dass es verschiedene Hindernisse gibt, der Kreis muss mitspielen, man muss alle Partner an einen Tisch bringen und alle Wünsche berücksichtigen. Aber das klappt gut. Da tut sich was.

Wenn Sie Erfolge ansprechen wollen: Wo hat sich denn noch was getan?

Wir haben in der Innenstadt jetzt das Theo, das finde ich gut. Viele andere Städte haben so etwas nicht, die haben noch die Bauruinen. Die Hafenstraße damals, die neugestaltet wurde, da gab es auch eine Menge Stimmen dagegen...

... lassen Sie uns doch bei Projekten bleiben, die nicht ganz so lange her sind wie die Neugestaltung der Hafenstraße.

Wir haben eine rege Bautätigkeit in Husum, die Einwohnerzahlen steigen, das finde ich gut. Und dadurch, dass wir neue Wohnungen bauen, wird anderer Wohnraum frei werden. So allmählich können wir die Wohnungsnot beheben.

Wobei ja besonders günstiger Wohnraum fehlt. Und der wird gerade nicht unbedingt gebaut.

Das wissen wir, dass da ein Problem liegt. Das ist richtig. Aber offenbar ist ja auch in dem Preissegment der Wohnungen, die jetzt geschaffen werden, der Bedarf da. Wir suchen natürlich auch nach Wegen, dass wir auch im unteren Preissegment Wohnraum schaffen. Da arbeiten wir dran.

Wie denn?

Wir versuchen, Bauunternehmen zu motivieren, dass sie sich im Bereich sozialer Wohnungsbau engagieren. Wir sind als CDU da in Gesprächen.

Aber dass die CDU Gespräche mit Bauunternehmern über sozialen Wohnungsbau führt, das haben Sie mir doch schon im Interview vor zwei Jahren erzählt.

Kann gut sein, dass wir schon darüber geredet haben. Ja das bleibt für uns nach wie vor ein Thema, sozialer Wohnungsbau ist schwierig umzusetzen.

Eines der Themen der vergangenen Monate war ja die Situation an der Bürgerschule: Der Schulleiter hat Alarm geschlagen und warnt vor der Ghettoisierung seiner Schule.

Erstmal halte ich die Bürgerschule für eine gute Schule, wie alle Husumer Grundschulen.

Aber der Schulleiter der Bürgerschule selbst hat ja selbst gesagt, dass es dort ein Problem gibt, weil immer weniger Kinder ohne Migrationshintergrund an der Bürgerschule angemeldet werden. Muss die Stadt als Schulträger da nicht was tun?

Die Frage ist, was kann man tun? Es gibt die freie Schulwahl. Aber ihre Zeitung hat doch auch Leserbriefe dazu gedruckt, von Eltern, die ihre Kinder gerne auf die Bürgerschule geschickt haben. Es ist ja nicht so, dass da alle weggehen.

Aber die Kinder des Leserbrief-Schreibers, auf den Sie anspielen, sind ja längst erwachsen.

Okay. Man muss gucken, wie man das Problem eventuell lösen kann. Man kann ja die ausländischen Kinder aber nicht einfach nach irgendeinem Schlüssel auf andere Schulen verteilen. Wir haben ja die freie Schulwahl. Ich weiß da jetzt keinen Weg. Man muss versuchen, Ängste abzubauen.

Hat sich denn die Husumer CDU mit dem Thema Grundschulen in der letzten Zeit beschäftigt?

Nein. Haben wir nicht geschafft, wir hatten viele andere Themen. Wir werden uns in der Sommerpause mit diesem Thema beschäftigen.

Welche Themen sind Ihnen für den Herbst wichtig?

Wir werden uns als Politik im Herbst mit dem Thema Glasfaser beschäftigen.

Das soll über die Stadtwerke laufen. Was ist denn geplant?

Noch ist gar nichts geplant. Aber alle machen Glasfaser. Und bei uns als Kreisstadt hat bisher das Gros kein Glasfaser. Wir müssen uns da positionieren.