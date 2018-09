Bündnis für Akzeptanz und Respekt in SH : Hallen-Kick gegen Ausgrenzung

Fußball-Turnier soll Bündnis für mehr Vielfalt mit Leben füllen – dafür werden noch fünf Jugendmannschaften gesucht.

von Lars Peters

09. September 2018, 13:28 Uhr

Es ist ein Bekenntnis zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt: Seit rund einem halben Jahr gehört der Kreis Nordfriesland dem „Bündnis für Akzeptanz und Respekt in Schleswig-Holstein“ an – und erteilt als Mit-Unterzeichner der entsprechenden Lübecker Erklärung auch offiziell jeglicher Ausgrenzung und Benachteiligung von Minderheiten eine klare Absage.

Doch Papier ist geduldig. Allein was zählt, sind Taten – Ideen, wie sich ein solches Gelöbnis möglichst öffentlichkeitswirksam mit Leben füllen lässt. Katrin Samulowitz von der Initiative „Westküste denkt queer“, in der engagierte Privatpersonen und Institutionen Akzeptanz im Alltag vorleben und fördern, der Integrationsbeauftragte des Kreises Felix Carl und Fabio de Nicolo, zweiter Vorsitzender der Husumer Sportvereinigung, haben einen solchen Gedanken entwickelt.

Das Trio rührt jetzt schon die Werbetrommel für ein Hallenfußball-Turnier, das am Sonnabend, 17. November, in Kooperation mit dem TSV Husum 1875 in der Jahn-Sporthalle über die Bühne geht. Mit gutem Grund: Den Organisatoren schwebt ein Format mit jeweils fünf Erwachsenen- und Jugend-Mannschaften vor – und letztere werden noch gesucht. Gespielt wird das Turnier, das um 11 Uhr von Nordfrieslands Landrat Dieter Harrsen eröffnet wird, in gemischten Zehner-Teams. Dabei stehen pro Mannschaft – inklusive Torhüter – immer jeweils fünf Männlein und Weiblein gleichzeitig auf der Platte.

Diese fünf Mannschaften haben bereits zugesagt: FC Lampedusa St. Pauli, Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk, Roter Stern Flensburg, Gemeinschaftsschule Husum-Nord und Aids-Hilfe Kiel. Zum Mitmachen aufgefordert sind jetzt noch weitere fünf Mixed-Teams mit Spielern zwischen 14 und 17 Jahren. „Dabei dürfen sich Schul-, Jugendtreff- oder Hobby-Mannschaften gleichermaßen angesprochen fühlen“, erklären Samulowitz, Carl und de Nicolo in einem Pressegespräch. Anmelden können sie sich bis zum Beginn der Herbstferien (30. September) per E-Mail an fabio.de-nicolo@husumersv.de.

Gekickt wird um symbolische Preise – aber in der Hauptsache geht es darum, ein weiteres Zeichen gegen Homophobie und Ausgrenzung, gegen die Diskriminierung anders lebender und liebender Menschen zu setzen. Rund um das Turnier wird denn auch mit Informationen zum Thema sexuelle Identitäten nicht gespart. Und neben einem Catering gibt es noch ein Rahmenprogramm für die kleinen Zuschauer: Auf die Kinder wartet vor der Jahn-Sporthalle das eine oder andere Spiel. Die Veranstaltung endet gegen 17 Uhr – und klingt ab 18 Uhr im Husumer Speicher (Hafenstraße 17) bei einer After-Turnier-Party aus. Für die musikalische Untermalung soll dabei ein Discjockey sorgen.