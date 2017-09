Sönnebüll : Halbzeit für den Dorfchronisten

vergrößern 1 von 1 Foto: ssl 1 von 1

Es ist schon eine Weile her, seit Paul Gerhard von Hoerschelmann zusammen mit der Chronikgruppe seines Dorfes beschloss, die 2012 veröffentlichte und rund 300 Seiten dicke Dorfchronik über Sönnebüll („Siedlung des Sohnes“) um einen zweiten Band zu erweitern. Die Gruppe, die der engagierte Ehrenbürger damals anlässlich des 550-jährigen Dorfjubiläums um sich geschart hatte, ist inzwischen deutlich geschrumpft, doch davon ließ sich der 85-Jährige nicht beirren. Im November 2016 machte er sich erneut ans Werk. Im Rahmen eines Dorfnachmittags stellte er seine Idee vor: Auf Band I „Sönnebüll – die Häuser, ihre Bewohner und Geschichten“ solle in nicht allzu ferner Zukunft Band II „Das Leben im Dorf – vom Heidebauern zum Energiewirt“ folgen.

„Es ist ein ganz anderer Ansatz als im ersten Band und bei Weitem nicht so einfach darzustellen, wie die Geschichte der Häuser und Familien, die wir damals gemeinsam befragen konnten“, so der Chronist. Auch wenn es – bis auf die Schulchronik von 1877 bis 1968 – nicht ganz so viele Zeugnisse und Dokumente aus der Dorfgeschichte gebe und die meisten älteren Zeitzeugen verstorben seien, bedeute dies nicht, dass damals im Dorf nichts los war. Von Hoerschelmann entschied sich für den interessanten methodischen Ansatz „In Sönnebüll wurde zwar keine Weltgeschichte geschrieben, aber die Weltgeschichte spiegelt sich im Leben des Dorfes wieder.“ Die Niederschriften von Marcus Boie, der 22 Jahre lang Lehrer in Sönnebüll war, waren für ihn so ein Spiegel: „Ich habe bei der Recherche ungeheuer viel über die schleswig-holsteinische und deutsche Geschichte gelernt, besonders im Spannungsfeld der deutsch-dänischen Nachbarschaft, der rasanten Entwicklung der Landwirtschaft, dem gemeinschaftlichen und kirchlichen Leben, dem Wesen und Werden eines Dorfes an der Westküste“, sagt von Hoerschelmann und hat auch schon ein Motto für die Chronikarbeit gedichtet: „Ein kleines Dorf in großer Welt – und wer von diesem Dorf erzählt, der sieht des Weltgeschehens Spuren in den Gesichtern und auch Fluren.“ Er hofft, dass die späteren Leser diese Entdeckerfreude und Spannung nachempfinden können.

Neun der 23 geplanten Kapitel sind so gut wie fertig. Zu Beginn erzählt der Autor von der rauschenden Feier zum 550-jährigen Dorfjubiläum im Jahr 2012, zu dem sich Sönnebüll ein eigenes Wappen und ein eigenes Lied gab. In der Rubrik Gezeiten und Geschichten beschreibt er die Herausforderungen, die Eiszeiten, Sturmfluten und Kriege mit sich brachten. Dazu gibt es eine Zeittafel mit ausgewählten Daten und Fakten aus der lokalen, regionalen und globalen Geschichte. Land und Leute, Glauben und Leben, Schule und Lehrer, Wachsen und Weichen, Gestalten und Verwalten, Handel und Wandel, Bauen und Planen, Wege und Stege, Sitten und Bräuche, Vereine und Verbände, Feste und Feiern, Alt und Jung, Krieg und Frieden, Krisen und Konflikte… so geht es weiter im Inhaltsverzeichnis.

„Über allem steht die Frage, welche Bedeutung heute ein Dorf und die Zukunft des ländlichen Raumes haben. Schon jetzt gilt die Einsicht, dass die Dörfer und kleinen kommunalen Einheiten für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung eine viel höhere Bedeutung gehabt haben und weiter haben werden, als gemeinhin gedacht. Man spricht nicht zu Unrecht von der ’kommunalen Intelligenz’– dem Erfahrungsgewinn und Lernerfolg bei denen, die in einer solchen nachbarschaftlichen Gemeinschaft heranwachsen. Und nicht wie in der Stadt ’gelebt werden’, sondern ’selber leben’ und soziale Fähigkeiten wie Verantwortung lernen“, erklärt von Hoerschelmann. Auch diesen Aspekt wird er am Ende des Bandes beleuchten. Zudem soll es, wie im Band I, heitere Dorfgeschichten zu lesen geben.

„Aktuell arbeite ich an der Agrargeschichte, einem der umfangreichsten Artikel“, verrät der Autor, der die Urbarmachung der Heide ebenso anschaulich beschreiben will, wie die Themen Allmende, Verkoppelung, Flurbereinigung und EU-Agrarpolitik – bis hin zum wirtschaftlichen Aufschwung durch Nutzung von Sonne und Wind.

Da der 85-Jährige ausgesprochen gut organisiert ist, hat er das gesamte Material sorgfältig den einzelnen Kapiteln zugeordnet. In den Texten, die er selbst am Computer erstellt, ist bereits markiert, wo welches Foto hin soll. Als seine besten Quellen bezeichnet der Sönnebüller die Literatur, das Internet und nicht zuletzt die Menschen, die er nach wie vor zu allen Themen um ihren Rat und ihre Meinung befragt. Dabei scheut er sich auch nicht, externe Experten zu Rate zu ziehen, die den Wahrheitsgehalt seiner Thesen gründlich überprüfen sollen. „Auch der zweite Band ist und bleibt ein Gemeinschaftswerk. Das braucht natürlich seine Zeit“, deshalb schätzt von Hoerschelmann, dass bis zur Druckreife des zweiten Chronikbandes noch bis zu zwei Jahre vergehen werden.

Jetzt, so meint er, sei ein guter Zeitpunkt für einen erneuten Aufruf an alle Dorfbewohner von damals und heute, noch einmal in den alten Familienunterlagen zu kramen, ob sich da nicht doch noch alte Fotos oder Schriftstücke finden lassen. „Wir suchen vor allem Bilder aus dem alltäglichen Leben im Dorf, aus der Landwirtschaft, aber auch aus der Schulzeit“, sagt er, denn bis dato hat er zum Beispiel kaum Bilder von den Lehrern finden können, die zwischen 1877 und 1968 in Sönnebüll unterrichtet haben. „Ich freue mich aber auch sonst über alles, was den zweiten Band unserer Chronik bereichern könnte.“