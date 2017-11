Vor Gericht : Haftstrafe für Bücherei-Einbrecher

vergrößern 1 von 2 Foto: rah 1 von 2

von Anna Rüb

erstellt am 23.Nov.2017 | 09:00 Uhr

Sabine Gaack ist auf dem Weg zum Landgericht nach Flensburg. Die Leiterin der Stadtbücherei und Volkshochschule in Bredstedt ist als Zeugin in einem Strafprozess geladen. Anfang des Jahres wurde in die Bücherei in Bredstedt eingebrochen und ein geringer Bargeldbetrag entwendet (wir berichteten). Verheerender als der Diebstahl war jedoch das Chaos und der Schaden, den der Täter bei seinem Besuch hinterließ. Angeklagt ist ein 27-jähriger Nordfriese wegen schweren Diebstahls in 15 Fällen, in zwei davon ist es beim Versuch geblieben, erklärt Dr. Stefan Wolf, Pressesprecher am Landgericht Flensburg. Das bedeutet: In zwei von 15 Fällen konnte er keine Beute mitnehmen.

Als Sabine Gaack vor dem Landgericht in Flensburg ankommt, herrscht dort großes Polizeiaufgebot. Beamte kontrollieren die überwiegend jungen Gäste an einer Sicherheitsschleuse gründlich, bevor diese in den Schwurgerichtssaal geleitet werden. Grund des hohen Aufgebots ist ein anderer Prozess gegen einen mutmaßlichen Mörder – zufällig gleichzeitig mit dem Prozess, zu dem Sabine Gaack geladen ist.

Die Bücherei-Leiterin versucht am Tag der Verhandlung erst gar nicht den gut besuchten Vordereingang zu benutzen, sondern gelangt durch einen Seiteneingang zügiger ins Gebäude und in den Gerichtssaal. Dort erlebt sie die Anklage. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen dem 13. Dezember 2016 und dem 16. Januar 2017. Am 6. März wurde der 27-Jährige festgenommen, saß bis zur Verhandlung in der Untersuchungshaft in Flensburg. Das Urteil am Ende des Verhandlungstages: Freiheitsstrafe von drei Jahren. Innerhalb dieser soll er in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden, so Wolf.

Während der Verhandlung wurde dem Angeklagten zu Gute gehalten, dass er komplett geständig war, erklärt der Sprecher des Landgerichts. In einem der zwei Anklagepunkte wegen versuchten Diebstahls gestand der Täter jedoch, Bargeld in Höhe von fünf bis sechs Euro mitgenommen zu haben. Er habe seine Taten sehr detailliert beschrieben. Ebenfalls wurde ihm zu Gunsten ausgelegt, aufgrund seiner Betäubungsmittel-Abhängigkeit unkontrolliert agiert zu haben. Zu seinen Lasten ging, dass der Angeklagte bereits einschlägig vorbestraft war, auch aufgrund von Vermögensdelikten.

In den 15 Fällen handelte es sich im Wesentlichen um Einbrüche in Gewerbe-Immobilien, zudem waren auch die Bücherei in Bredstedt sowie das Büro des Kirchenkreises Nordfriesland in Breklum betroffen. Zugeschlagen hat der Täter ebenfalls in Risum-Lindholm und Niebüll.

Das Vorgehen war oft ähnlich. Mit Hilfe eines Gullideckels warf der Täter Scheiben ein, um in die Häuser einsteigen zu können – so auch an der Bredstedter Bücherei. Er versuchte sich zunächst Zugang über den Haupteingang zu verschaffen. Als dies erfolglos blieb, öffnete er gewaltsam ein Kellerfenster, durch das er ins Haus einsteigen konnte. Von dort gelangte er problemlos ins Treppenhaus, wo er eine Fensterscheibe zerbrach, um in die Bücherei zu gelangen.

Gestohlen wurde die Kaffeekasse mit 85 Euro Inhalt. Die sich darunter befindende Portokasse und Spendengelder sah der Täter nicht. Ein Stapel Papiere verdeckte offenbar die Sicht. Größer als die Beute waren das Chaos und der Schaden, den der Einbrecher hinterließ. Neben dem Schaden an Fensterscheiben und Türen waren Unterlagen verstreut, Computer-Bildschirme umgekippt, Arbeitsplätze verunreinigt und die Telefonanlage lahmgelegt. Die Polizei schätzte den Schaden damals auf etwa 5000 Euro.

Schwerwiegender war der Einbruch in Risum-Lindholm. Dort entwendete der 27-Jährige 4000 Euro Bargeld und diverse Schlüssel, unter anderem von Fahrzeugen. Diese ließ er jedoch stehen. In Breklum stahl er allerdings einen weißen Mercedes-Sprinter, den er zum Transport seines ganzen Diebesgutes nutzen wollte. Beute waren auch Kaffee, Zigaretten-Schachteln und Münzgeld.

„Das ist typische Beschaffungskriminalität“, sagt Dr. Stefan Wolf. Der Verurteilte habe damit eine fortlaufende Einnahmequelle gehabt. In manchen Fällen sollen weitere Täter dabei gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft entschied jedoch, die Anklagen getrennt voneinander zu verhandeln. Vermutlich waren die anderen Angeklagten nicht an allen Taten beteiligt.