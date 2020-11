Nordstrand : Hafenumbau für April 2021 geplant

Der Zweckverband Anlegestelle Strucklahnungshörn bleibt trotz noch ausstehender Bescheide über die endgültige Fördersummen zuversichtlich.

22. November 2020, 10:33 Uhr

Nordstrand | Einmal mehr wurde auf der jüngsten Versammlung des Zweckverbandes Anlegestelle Strucklahnungshörn deutlich: Bei Großprojekten wie dem Hafenumbau braucht es Geduld, Geduld und noch einmal Geduld.

So konnte Norbert Gades, der die Maßnahme als Fachberater begleitet, dem Gremium zwar mitteilen, dass die Förderfähigkeit sowohl für die Erweiterung der Verkehrsfläche an der Fährzufahrt sowie die Erneuerung des abgängigen Kajendeichs (wir berichteten) festgestellt ist. „Die entsprechenden Anträge sind ebenfalls gestellt, aber die Bescheide über die endgültigen Fördersummen stehen noch aus. Dennoch rechnen wir weiterhin damit, dass wir im Februar in die Ausschreibung gehen können und nach der Hafenruhe im März/April mit den Arbeiten begonnen werden kann. Doch bevor es endgültig losgeht, werden sich alle Beteiligten für den Ablauf noch einmal an einen Tisch setzen. Denn Bautätigkeiten bei laufendem Hafenbetrieb stellen eine erhebliche Herausforderung dar“, führte er aus.

Der geplante Neubau des Deichübergangs mit „Ausguck“ (wir berichteten) wird dagegen wohl erst in zwei, drei Jahren verwirklicht werden. Denn zunächst muss die Gemeinde mit der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes sowie eines Bebauungsplanes die baurechtlichen Voraussetzung schaffen. „Das wird eine Geduldsprobe. Aber wir wollen hier keinen Fehler machen, damit wir nicht im laufenden Verfahren zurückrudern müssen“, erklärte die Verbandsvorsteherin Ruth Hartwig-Kruse.

Zeitnah soll dagegen der schadhafte Deichübergang zum Parkplatz repariert werden. „Die Treppe ist nur als Zwischenlösung genehmigt, deshalb dürfen wir sie erhalten, aber an dieser Stelle nichts neu bauen“, erläuterte Hartwig-Kruse. Die Kosten für die Arbeiten wurden je nach notwendigem Aufwand mit 8.000 bis 15.000 Euro beziffert.

Auf einhellige Zustimmung aus der Versammlung stieß zudem die Idee, auf dem kostenpflichtigen Parkplatz gekennzeichnete Parkzonen auszuweisen, damit die Nutzer ihre Autos leichter wiederfinden. Außerdem soll sowohl die Beleuchtungs- als auch die Wegeführung für Fußgänger am Fähranleger bei einem kurzfristigen Ortstermin noch einmal begutachtet werden.

Im Investitionsplan des Zweckverbandes spiegeln sich die Maßnahmen mit Kosten in Höhe von 250.000 Euro für die Verkehrsfläche und 870.000 für Kajendeich-Sanierung wider. Weitere 50.000 Euro sind für erste Planungsarbeiten im Zusammenhang mit dem neuen Deichübergang vorgesehen. Insgesamt belaufen sich die Investitionen für 2021 auf 1,17 Millionen Euro, von denen jedoch 672.000 Euro aus Fördertöpfen generiert werden sollen.

Für das kommende Wirtschaftsjahr beschlossen wurden außerdem Erträge in Höhe von 283.500 Euro sowie Aufwendungen von 223.900 Euro. Der voraussichtliche Jahresgewinn beträgt demnach 59.600 Euro. „Ziel für die wiederkehrenden Posten ist immer die schwarze Null, die wir laut Plan auch im kommenden Jahr wieder erreichen werden. Der finanzielle Einfluss der Corona-Pandemie ist letztlich jedoch kaum einzuschätzen“, merkte Regina Reuß aus der Verwaltung zu dem von ihr erstellten Zahlenwerk an.

Als ordentliches Mitglied wurde außerdem Birger Zetl (Pellworm) in den Verband verpflichtet.