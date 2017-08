Radfahren in Husum : Hafenstraße: Hier muss man schieben

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Hafenstraße ist Fußgängerzone, doch bei Radfahrern machte man jahrelang eine Ausnahme. Sie durften zwischen Schiffbrücke und Deichstraße im Sattel sitzen bleiben. Seit zwei Monaten ist damit Schluss, jedenfalls tagsüber. Mit dem Rad darf man neuerdings nur noch zwischen 22 und 11 Uhr über Husums Flaniermeile fahren.

Bislang weist darauf nur ein provisorischer Zusatz zum Verkehrszeichen „Radfahrer frei“ hin. Doch das Provisorium – ein mit Folie überzogener Druck – hat Rechtsgültigkeit, wie Ordnungsamtsleiter Malte Hansen versichert. Ein ordentliches Schild sei bestellt, aber noch nicht geliefert worden.

Der Grund für die Neuregelung ist offensichtlich: Wenn bei schönem Wetter täglich Tausende von Passanten durch die Hafenstraße bummeln, kommen sich Radfahrer und Fußgänger häufig in die Quere. Kommen, nicht kamen, denn beachtet wird das Verbot bei weitem nicht von allen Radlern.

Initiiert hat das Fahrverbot die Interessengemeinschaft Husumer Hafen. „Viele Radfahrer werden immer rücksichtsloser“, hat die zweite Vorsitzende Hanni Schwebel-Horst beobachtet. Irgendwann wurde es zu viel, die Verantwortlichen traten mit ihrem Anliegen an Rathauschef Uwe Schmitz heran. „Der Bürgermeister hat sofort reagiert“, so Schwebel-Horst, die das Spezialitätengeschäft „Findling“ betreibt. Schmitz wiederum ist dann mit der Angelegenheit auf das Ordnungsamt zugegangen, wie dessen Leiter berichtet. Ein Ratsbeschluss ist bei „verkehrspolizeilichen Anordnungen“, wie das im Amtsdeutsch heißt, nicht notwendig, erklärt er. Letztendlich verantworte der Bürgermeister die neue Regelung selbst. „Aber es gebietet schon der Anstand, dass man da absteigt“, findet Hansen.

„Es ist auch schon besser geworden“, so Schwebel-Horsts Eindruck. Dass es dennoch viele Verstöße gibt, hat verschiedene Gründe. Ortskundige radeln seit Jahren gewohnheitsmäßig durch die Hafenstraße und haben die Einschränkung noch gar nicht registriert. Oder sie nehmen die Bastelarbeit an den Zugängen auf beiden Seiten nicht ernst, halten das Hinweisschild womöglich für die Eigeninitiative eines genervten Gastronomen. Denn das Personal der Lokale mit Außenbewirtung muss die Straße beim Servieren und Abräumen überqueren, um an die Tische direkt an der Kaimauer zu kommen. Radfahrer erschweren die Arbeit von Kellnerinnen und Kellnern. Gefährlich ist es obendrein. „Scheuklappen auf und durch“, formuliert eine Mitarbeiterin der Osteria „Bei Peci“ deren Motto. Doch auch viele Touristen steigen nicht ab – weil sie das Schild ebenfalls übersehen haben oder es schlicht ignorieren.

„Ich weiß das, ich weiß das“, räumt eine radelnde Husumerin unumwunden ein, als sie auf das Verbot angesprochen wird. Und schiebt ihr Rad fortan, obwohl sie es nur mit dem Reporter und nicht mit der Polizei zu tun hat. Die ist für Kontrollen zuständig, nicht etwa das Ordnungsamt. Bislang hat es aber noch keine gegeben, heißt es von der Polizei. Es lägen in punkto Verstöße auch keine Beschwerden vor.