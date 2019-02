Husum : Hafenbrücke sorgt für Verkehrschaos

Zeitgleich mit der Sperrung der Husumer Hafenbrücke fiel im Kreuzungsbereich Kuhsteig/Woldsenstraße auch noch die Ampelanlage aus.

Brücken sind eine feine Sache – führen sie doch auf dem kürzesten Weg von einer auf die andere Seite. Wenn sie funktionieren. Tun sie das nicht, ist das Ungemach gleich umso größer. So wie gestern Morgen, als die Hafen-Brücke für den Autoverkehr gesperrt werden musste. Grund war eine Fehler-Meldung, die die Überführung bereits Ende vergangenen Jahres lahmgelegt hatte (wir berichteten). Und wie das in solchen Fällen ist, hatte die neuerliche Stilllegung natürlich Auswirkungen auf den gesamten Innenstadt-Verkehr. Das galt diesmal umso mehr, als – getreu dem Motto: Ein Unglück kommt selten allen – im Kreuzungsbereich von Woldsen-, Brinckmann-, Asmussenstraße und Kuhsteig auch noch die Ampelanlage ausgefallen war. Die Tiefbauabteilung hat den Fehler nicht ausfindig machen können und musste daraufhin die Fachfirma informieren, hieß es aus dem Rathaus. Gleiches galt für die Hafenbrücke, die am Abend aber wieder geöffnet werden konnte.

Unterdessen staute sich am Vor- und am frühen Nachmittag der Verkehr rund um den Kuhsteig. Vor allem in der Asmussenstraße bildeten sich Auto-Schlangen, die teils bis zur Oberen Neustadt hinauf reichten. Am Nachmittag ging die Ampel dann wieder wie gewohnt. Das Ganze sei sehr unbefriedigend und müsse endlich grundlegend geklärt werden, erklärte ein Mitarbeiter der Bauverwaltung. Die Brücke sei zwar schon 20 Jahre alt, müsse aber trotzdem verlässlich funktionieren.