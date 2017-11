Mildstedt : Hängepartie für die Schulmensa

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen/dpa 1 von 1

Ein zentrales Thema in der jüngsten Sitzung des Schul- und Sportausschusses Mildstedt war die Schulmensa, in der auch getagt wurde. „472 Essen haben die Schüler an 17 Tagen im Mai verzehrt und 500 an 17 Tagen im Juni. Wir sehen also, das Essen wird stark angenommen“, erklärte Schulleiter Stefan Knoll. Zum Bedauern der Eltern und Lehrer habe die Leitungskraft, die bisher den Kiosk betrieb, ihren Dienst aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Seit Anfang des Monats werde der Kiosk mit Hilfe von 54 Eltern betrieben. „Exemplarisch will ich mal einen Tag benennen: Allein am 7. November wurden bei einer derzeitigen Schülerzahl von 672 insgesamt 50 Essen ausgegeben. Wir sehen auch, dass die Schüler sich sehr über Frühstücksbrötchen freuen“, so Knoll. Geliefert wird das Essen aus dem Fachklinikum Riddorf. „Es muss schon jemand für den Kioskbetrieb zuständig sein“, machte Bürgermeister Bernd Heiber (SPD) deutlich. „Wir brauchen eine feste Kraft. Allein mit ehrenamtlich tätigen Eltern funktioniert der Kioskbetrieb und die Ausgabe der Mittagessen nicht“, mahnte eine Mutter.

Die Ausschussmitglieder müssen jetzt darüber beraten, ob – wie bereits an mehreren anderen Schulen – eine feste Kraft eingestellt wird, die die Mitarbeit der ehrenamtlich tätigen Eltern koordiniert und die Leitung in der Hand hat. Bis zur nächsten Sitzung soll eine Lösung gefunden werden.

Probleme gibt es auch bei der Ferienbetreuung. „Die kommt meistens nicht zustande“, sagte der Schulleiter. In der Regel müssen mindestens acht Kinder teilnehmen. Zur Zeit sind nur vier für die nächste Ferienbetreuung angemeldet. Nun wollen sich die Ausschussmitglieder darüber Gedanken machen, ob die Betreuung auch dann stattfinden kann, wenn weniger als acht Kinder angemeldet sind.

Thema war an diesem Abend auch die Haushaltsplanung. Ein Nachtrag werde nicht benötigt, so Knoll. „Wir haben 2017 gespart und liegen in 2018 um 20.000 Euro niedriger als im vergangenen Jahr“. Darüber hinaus habe der Förderverein einen Tablet-Koffer spendiert, wie er berichtete. Allerdings müssten neue Router angeschafft und ein W-Lan-Netz eingerichtet werden. Kosten: 25.000 Euro. Der Schulhaushalt 2017 beläuft sich auf 225.000 Euro, der Haushalt für 2018 auf knapp 205.000 Euro. Der Haushaltsentwurf geht in den Finanzausschuss, der am Donnerstag (30.), 19.30 Uhr, tagt.

Veränderungen gibt es auch im Gremium selbst. SPD-Gemeindevertreter Torsten Johannsen – zeitgleich auch Ausschussmitglied – hatte seinen Sitz im Gemeinderat niedergelegt. Diese Position wird erst nach der nächsten Gemeindevertreter-Sitzung am Mittwoch, 13. Dezember, 17 Uhr, nachbesetzt. Für die ebenfalls ausgeschiedene Jutta Carstensen (SPD) konnte Vorsitzender Alfred Wittern (AWM) Benjamin Andresen (SPD) als neues Mitglied verpflichten.

Kummer bereitet dem Schulleiter der Vandalismus in der Schule: „Wir hatten hier gerade 3000 Euro Schaden an der Mensa. Man findet hier alles – von Kondomen bis zu Bierflaschen. Neulich berichtete mir ein Polizist von einem Joint. Das passiert immer abends und am Wochenende.“ Man könne einen Wachdienst aktivieren, setze aber erst einmal auf die Videoanlage für 2100 Euro.