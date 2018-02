Viöl : Hämmern, Schrauben, Schmirgeln

Im Viöler Kindergarten vermittelt Manfred Bütow den Umgang mit Werkzeug und Holz – das Material spendet der gelernte Tischler.

von shz.de

22. Februar 2018, 21:00 Uhr

Mindestens einmal pro Jahr wird in der Evangelischen Kindertagesstätte Viöl nach Herzenslust gehämmert, geschmirgelt und geschraubt. Das sind die Tage, in denen Manfred Bütow zu Gast ist. Der gelernte Tischler und frühere Hausmeister der Einrichtung weiß, wie man Kinder mit einem spannenden Projekt begeistern kann. Vor zwei Jahren hat er mit ihnen Nistkästen gebaut, letztes Jahr waren Insektenhotels an der Reihe und in diesem Jahr dürfen sich die Vorschulkinder eigene Werkzeugkisten bauen – inklusive Holzhammer.

Bei Manfred Bütow kommt nichts weg: Alles, was noch irgendwie Verwendung finden kann, sammelt er zu Hause in seiner Werkstatt für die jährlichen Projekte im Kindergarten: „Für die Hammerstiele habe ich die Trallen eines alten Kinderbetts zersägt“, erzählt er und zeigt Jannik, wie er den Kopf seines Holzhammers mit Leim auf dem Stiel befestigen kann. Der Fünfjährige ist mit seinem Werkzeugkasten schon fast fertig: Sorgfältig hat er die von seinem Lehrmeister vorgefertigten Seitenteile mit dem Boden verschraubt, alle Ecken und Kanten mit Schleifpapier glatt geschmirgelt und den Griff justiert. Stolz zeigt er, woran er den ganzen Vormittag über konzentriert gearbeitet hat.

„Man merkt, dass Jannik auf dem Land lebt und mit Werkzeugen und handwerklichen Arbeiten schon ein wenig vertraut ist“, lobt Manfred Bütow seinen eifrigen Schüler. „Jungs sind meist mit Feuereifer dabei und wollen schnell Ergebnisse ihrer Arbeit sehen, Mädchen sind konzentrierter bei der Sache und hören besser zu“, so seine Erfahrung. Bei den meisten fehlt es noch ein wenig an der nötigen Motorik: „Bei der Arbeit mit einem Schraubendreher muss man die Schraube ins Holz drücken und sie gleichzeitig in eine bestimmte Richtung drehen. Das sieht so einfach aus, braucht aber viel Übung“, weiß Manfred Bütow und erklärt diese Technik immer wieder mit viel Geduld.

Das Material für die insgesamt 20 Werkzeugkisten, die in kleinen Gruppen an mehreren Tagen entstanden sind, hat er ebenso gespendet wie das Schleifpapier, den Leim und die Schrauben. Er stellt nicht nur sein Werkzeug ganz selbstverständlich zur Verfügung, sondern opfert auch seine Zeit, ohne dafür irgendeine Gegenleistung zu erwarten. „Mir macht es einfach Spaß, Kindern handwerkliches Grundwissen beizubringen und zu sehen, wie sehr sie sich am Ende über ihre Arbeiten freuen können. Ich würde mich freuen, wenn es mir gelingt, auf diese Weise in dem einen oder anderen Kind die Begeisterung für das Naturmaterial Holz und für das Handwerk allgemein zu entfachen, ob als reines Hobby oder Idee für den späteren Beruf “, sagt der passionierte Handwerker, der sich jetzt schon auf das nächste Projekt vorbereitet: Mit einer Gruppe älterer Kinder will er im Auftrag des Ortskulturrings Haselund im April Wikingerstühle bauen, die aus Holzteilen zusammengesteckt werden.