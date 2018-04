Automeile in Husum : Gute Stimmung auf der Automeile in Husum und in den Geschäften

Foto: hjm

Automeile und verkaufsoffener Sonntag in Husum haben sich nach Aussagen der Veranstalter erneut als Erfolg erwiesen. von ax

30. April 2018, 07:00 Uhr Die Kombination aus Automeile und verkaufsoffenem Sonntag hat sich „zum dritten Mal als Erfolg erwiesen“, wie Karl-Heinz Häuber als Mitorganisator gestern Abend Bilanz zog. „Wir sind rundum zufrieden“, sagte auch Uwe Schmidt, der mit Peter Cohrs von der Werbegemeinschaft die Automeile organisiert hatte. Einer der jüngsten Auto-Fans war der 15 Monate alte Oliver Kartal, der zusammen mit seinen Eltern Birgit und Armin aus Solingen die Autoshow besichtigte. zur Startseite

Top Nachrichten

Top Nachrichten Meistgelesen Kommentiert Empfohlen