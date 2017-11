Haushalt : Gute Aussichten für Eiderstedt

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Nachdem der Hauptausschuss des Amtes Eiderstedt einige Änderungen im Haushaltsplan für 2018 angemeldet hatte, lag den Mitgliedern des Amtsausschusses in der jüngsten Sitzung die geänderte Version mit einem Zahlenwerk auf etwa 240 Seiten vor. Die gute Nachricht ist auf der ersten Seite der Haushaltssatzung zu entnehmen. „Wir gehen derzeit davon aus, dass wir am Ende des Jahres 2018 einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen können“, erklärte Christian Rach, Leiter der Kämmerei beim Amt Eiderstedt. So werden im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen auf über 6,6 Millionen Euro veranschlagt. Außerdem wurde ein Kreditbedarf für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von etwa 640.000 Euro in den Haushalt eingeplant. „Ob wir einen Kredit in dieser Höhe aufnehmen werden, wird sich zeigen“, so Rach weiter.

Über einige Ausgabebuchungen wurde dann doch noch zum Teil heftig gestritten. So berechnete die Kämmerei 5.000 Euro für die Anschaffung einer Radarpistole. Hier hagelte es von mehreren Seiten Kritik. „Es ist nicht unsere Aufgabe, die Polizei damit auszustatten, sondern der Landesregierung“, lautete ein Argument. Doch auch die Befürworter meldeten sich zu Wort und betonten die Notwendigkeit der Anschaffung. Es sollte auch im Sinne des Amtes sein, die Polizei bestens auszustatten. Bernd Petersen, zweiter stellvertretender Bürgermeister der Stadt Garding, beschrieb die derzeitige komplizierte und aufwändige Situation der Polizei. „Die Polizei in Garding muss nach Husum fahren, um die Radarpistole zu holen und nach dem Einsatz wieder nach Husum bringen, dies ist ein unhaltbarer Zustand.“ Und so sprach auch er sich dafür aus, die Anschaffung der Radarpistole im Haushalt zu belassen. Am Ende der Diskussion entschied sich das Gremium dafür, die Buchung in Höhe von 5000 Euro mit einem Sperrvermerk zu kennzeichnen. Der Hauptausschuss sollte sich nochmals mit dieser Thematik befassen und eine Entscheidung treffen.

Uneinig waren sich die Bürgermeister und Gemeindevertreter über ein Buchung von 20.000 Euro. „Coaching, Förderung des Arbeitsklimas, Umgang Miteinander“, war als Begründung zu lesen. „Mit der Förderung des Arbeitsklimas sollten wir uns verstärkt beschäftigen“, war seitens der Verwaltung zu hören. Das Miteinander unter den Mitarbeitern des Amtes sei immer noch zum Teil mit alten Strukturen behaftet. „Wir sollten dieses Geld in unsere Mitarbeiter investieren, damit sie zusammenwachsen.“ Diese unterschiedliche Denkweise sei ein Hemmschuh im Miteinander. Doch auch hier meldeten sich die Skeptiker zu Wort. „Was in zehn Jahren nicht gewachsen ist, wird auch in den kommenden Jahren nichts werden“, lautete ein Kritikpunkt, dem sich einige Bürgermeister anschlossen. Man könne nicht das menschliche Miteinander mit Geld einkaufen, das Umdenken müsse von den Menschen selbst kommen. Dies konnte Boy Jöns, Bürgervorsteher der Gemeinde Sankt Peter-Ording, so nicht stehen lassen. „Man kann nie genug in die Motivation und Integration der Mitarbeiter investieren, dieses Geld ist sinnvoll und nachhaltig platziert.“ Und so einigte man sich darauf, dass der Hauptausschuss sich nochmals mit dieser Thematik befassen und eine Entscheidung treffen sollte.

Auch die Kreisumlage stieß den Ausschussmitgliedern übel auf. Die berechnete Kreisumlage mit über 26 Prozent könne so nicht aufrecht erhalten werden, zumal der Kreis derzeit im Geld schwimme, lautete die Kritik von allen Seiten. Amtsdirektor Herbert Lorenzen versuchte, die Gemüter zu beruhigen. Ob die Kreisumlage bereits in Stein gemeißelt sei, könne er nicht sagen. „Laut Auskunft des Kreises gibt es noch keine politische Marschrichtung, wie es mit der Kreisumlage weiter gehen soll.“ Daher müsse das Amt Eiderstedt mit den bisherigen Zahlen und Prozenten den Haushalt aufbauen. Der Oldensworter Bürgermeister Frank-Michael Tranzer meldete erneut Kritik an dem Gesamtwerk an. „So lange es keinen Personalentwicklungsplan gibt, werde ich dem Haushalt nicht zustimmen“. Mit Mehrheit wurde der Haushalt gebilligt.