Rock in Joldelund : Guitar Heroes Festival in zehnter Auflage

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Das Guitar Heroes Festival in Joldelund feiert in diesem Jahr seinen zehnten Jahrestag. In den vergangenen zehn Jahren hat sich einiges getan: Es entstand mit viel Handarbeit und Sachverstand eine Location, die individueller und uriger nicht sein könnte. Es spielten in diesen zehn Jahren Guitar Heroes und Bands aus aller Herren Länder und aus verschiedensten Genres und machten Gerd’s Juke Joint zu einer Kultstätte des Bluesrock in Schleswig-Holstein.

Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens wird in diesem Jahr nicht nur ein besonderes Line-up der Extraklasse geboten, sondern am Sonntag auch der Kinofilm von Jan Ö. Meier über das Juke Joint in der Uraufführung vorgestellt.

Los geht’s am Freitag, 22. September, mit der Paul Rose Band (UK/D). Paul Rose spielt eigene Stücke sowie neu interpretierte Klassiker der Rockmusik. Danach tritt Steve Hill, eine waschechte One-Man-Band, auf die Bühne. Sie nennen ihn Bluesman, doch er selbst weiß von sich, dass er Rock ’n’ Roll, Folk, Country und R’n’B in seinen Songs zu einer eigenen Essenz vermengt. Unermüdlich ist er auf Tour, jede Show ist anders. Gefolgt wird er von Jive Mother Mary (USA): Mit gnadenlos großem Bluessound und heißen Licks driftet diese Band durch Rock und Pop.

Am Sonnabend spielen The Blue Poets (D/AUS). Sie mauern eine knackig harte Blues-Rock-Wand auf die Bühne, die sie mit jedem Stück, jedem Lick, Riff für Riff gekonnt wieder einreißen und auf das Publikum hageln lassen, so die Veranstalter.

Dann folgt die Simon McBride Band (IRL): Wer mit 35 Jahren bereits seit 25 Musiker ist und im Vorprogramm von Größen wie Joe Bonamassa, Joe Satriani, Jeff Beck und Derek Trucks gespielt hat, ist wohl bereits jetzt schon auf dem besten Weg in Richtung Legende, heißt es in der Ankündigung: „Man fühlt es in jedem Akkord und und findet es in jeder Zeile, dass da jemand in den Fußstapfen von Rory Gallagher und Gary Moore wandelt.“ Am Sonnabend steht Simon McBride mit Band, am Sonntag allein auf der Bühne.

Am Sonnabend gibt es auf der Zeltstage vor dem Juke Joint ab 14 Uhr bei freiem Eintritt ein Programm von lokalen Bands zu sehen.

Am Sonntag, 24. September, steht dann die Welturaufführung des Kinofilms „Guitar Heroes in Joldelund“ auf dem Programm. Darin geht es um Gerd Lorenzen, der gezeigt hat, wie man mit purem Enthusiasmus und einer großen Familie in drei Generationen ein Musik-Festivals auf dem eigenen Dachboden verwirklichen kann.

Karten gibt es unter anderem im Service-Center der Husumer Nachrichten, Markt 23, in Husum.





von hn

erstellt am 20.Aug.2017 | 16:00 Uhr