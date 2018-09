Joldelund : Guitar-Heroes-Festival im elften Jahr

Gitarren-Meister der Welt treten am Wochenende in Gerd’s Juke Joint in Joldelund auf.

von Stephan Bülck

18. September 2018, 15:44 Uhr

Bio-Bäcker Gerd Lorenzen freut sich auf das kommende Wochenende, denn von Freitag (21.) bis Sonntag (23.) wird Joldelund wieder zum Mekka der Blues- und Rockfans aus Schleswig-Holstein, Dänemark und darüber hinaus. Lange Anreisen werden die Fans in Kauf nehmen, um die zweite Auflage des Guitar-Heroes-Festival 2018 – bereits im elften Jahr in Folge – zu erleben. Auch diesmal werden die Gitarren-Meister der Welt in Gerd’s Juke Joint (Bahnhofstraße 1) zur Höchstform auflaufen.

„Ich bin schon tierisch aufgeregt, wenn ich daran denke, wieder großartige Musiker begrüßen zu dürfen“, sagt Veranstalter und Organisator Gerd Lorenzen. „Für den Freitagabend ist es mir gelungen, als dritten Act Eric Steckel aus den USA zu gewinnen. Pro Abend spielen also je drei Bands.“

Los geht es Freitag (21.) ab 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Mit dabei ist die Laura Cox Band aus Frankreich. Sie wird einen Mix aus Country, Blues, Southern Rock und Hard Rock auf die Bühne bringen.

Julian Sas und Band aus den Niederlanden hat sich dem Blues verschrieben. Das Vorbild des Gitarristen Julian Sas ist Gitarrengott Rory Gallagher. Kein Wunder also, dass Cover-Versionen in jedes Konzert gehören. Seine Musik und die seiner Bandkollegen ist geprägt von Blues, Bluesrock, Soul und Boogie mit einer Menge Hammondorgel-Sounds, schneidenden Gitarrensoli und starken Grooves.

Eric Steckel (USA) mit Band wird ebenfalls dabei sein. Der 26-jährige wird in Fachkreisen als jüngere Version von Joe Bonamassa gehandelt. Was der Musiker, der mit elf Jahren sein erstes Album einspielte und bald mit John Mayall auf Tour ging, aus seinem Instrument zaubert, ist beachtlich. Steckel nimmt mit auf eine musikalische Achterbahnfahrt von weichen, dynamischen Blues Balladen bis hin zu harten Rock-Hymnen.

Am Sonnabend (22.) werden ab 14 Uhr Nachwuchsbands im Zelt – hier ist der Eintritt frei – auf den Abend einstimmen. Mit dabei sind Tavor (14 bis 15 Uhr), Dietones (15.30 bis 16.30 Uhr, Leeroy (17 bis 18 Uhr) und Pentaphonics (18.30 bis 19.30 Uhr).

Das hochkarätige Festivalprogramm beginnt um 20 Uhr mit der englischen Sean Webster Band. Zu hören gibt es eine Mischung aus Blues, Balladen, Rock- und Popsongs.

Die Band Snakewater aus England mit Led Zeppelin, Gary Moore, Peter Green und Bad Company lässt ihre Wurzeln in den Tälern und Bergen, die Manchester umgeben, mit einem aus dem Blues geborenen Sound, gemischt mit klassischem Rock und Soul, erahnen.

Der amerikanische Blues- und Bluesrock-Gitarrist, Sänger und Komponist Ryan McGarvey (USA) wurde bis 2011 noch als Insider gehandelt. Inzwischen hat er die großen Clubs und Festivalbühnen erobert. Zahlreiche Auszeichnungen hat er erhalten, wie beispielsweise auch den Sieg beim renommierten „Crossroads Guitar Festival“ von Eric Clapton in Chicago. 2015 gewann er den European Blues Award in der Kategorie bester Gitarrist.

Am Sonntag (23.) klingt das Festival besinnlich aus. Beim beliebten Blues-Brunch wird der Publikumsbereich traditionell komplett bestuhlt, und auf der Bühne geht es akustisch zu. Diesmal zeigt der European Blues Award Winner 2017, Ryan McGarvey (USA), dass er nicht nur elektrisch rocken kann, sondern auch die leiseren Töne beherrscht.

www.jukejoint.joldelunder.de oder Ticket-Hotline: 0172/9774708. Restkarten gibt es an der Abendkasse.