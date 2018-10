Joldelund : Guitar-Heroes-Festival geht in die elfte Runde

Am 10. November werden beim Guitar-Heroes-Festival in Joldelund zwei international bekannte Bands präsentiert.

22. Oktober 2018, 16:40 Uhr

Am Sonnabend, 10. November, findet bereits zum elften Mal das Guitar-Heroes-Festival in Joldelund statt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Bio-Bäcker Lorenzen hat zwei internationale Top-Bands eingeladen, um den Juke Joint in der Bahnhofstraße letztmalig in diesem Jahr richtig zu rocken. So präsentiert der mehrfach ausgezeichnete holländische Gitarrist Leif de Leeuw eine Hommage an die legendären Allman Brothers. Drei Monate lang tourt die vierköpfige Band mit diesem Programm quer durch Europa – und Joldelund ist die einzige Station in Norddeutschland.

Musiker-Kollege Innes Sibun ist in der deutschen Blues- und Rockszene schon längst kein Unbekannter mehr, spielt er doch schon seit 25 Jahren auf zahlreichen Club-Touren quer durch die Republik und bei diversen Festivals im ganzen Land. Seit kurzem arbeitet er mit dem in Großbritannien lebenden Detroiter Soul-Blues-Star Marcus Malone zusammen und sie nennen ihr Projekt Malone Sibun Band. Die neue Band, die ergänzt wird durch bekannte und namhafte Musiker, entstand durch eine zufällige Begegnung in einer Show.

Ein weiteres Extra zum Jahresausklang wartet auf die Joldelunder Besucher: die PP Lightshow Performance. Das ist eine analoge Bühnenprojektion im Stil der 70er-Jahre. Sie wird live vor Ort vom Lübecker Künstler Peter Peters per Hand gemacht.

Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem in den sh:z-Geschäftsstellen, über Reservix, bei der Joldelunder Bioland-Bäckerei, Brigittes Bäckerpost (Risum-Lindholm), Tankstelle Opel Martensen (Goldelund), Nah- und Frisch (Joldelund), Getränke Hoffmann (Bredstedt) und Markt-Treff in Wester-Ohrstedt.