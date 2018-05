Nordfriesland : Günther wirbt für Spaß in der Politik

Zum CDU-Frühjahrsempfang war Ministerpräsident Daniel Günther in das Breklumer Jensen-Kolleg mit einem Gute-Laune-Appell gekommen.

von Friederike Reußner

04. Mai 2018, 07:00 Uhr

Man könnte es vielleicht als Gute-Laune-Appell bezeichnen: Zum Endspurt vor der Kommunalwahl am Sonntag schwor Ministerpräsident Daniel Günther die nordfriesischen Christdemokraten darauf ein, „mit Enthusiasmus bis zum Ende zu kämpfen“ – nach seiner Erfahrung bei der jüngsten Landtagswahl könne er versichern: „Es lohnt sich!“

Zunächst aber ging der Ministerpräsident, der sich im Christian-Jensen-Kolleg in Breklum gut gelaunt präsentierte, auf die Rolle von Kommunalpolitikern ein. Der Bürger dürfe nicht vergessen, dass Ehrenamtliche am Werke seien. Die Kommunalpolitiker selbst wollte Günther motivieren, „mit mehr Fröhlichkeit und Optimismus“ für ihr Ehrenamt zu werben. In der Politik machten viele den Fehler, „Probleme mit einer gewissen Theatralik und der dazugehörigen Mimik vor sich her zu tragen“. Auch wenn die Aufgaben von Kommunalpolitikern gelegentlich beschwerlich seien, kenne er selbst keinen, dem diese Arbeit an der Basis keine Freude bereite. Nun wäre es aber wichtig, diese Freude beim Werben um neue Mitglieder stärker nach außen zu tragen.

Im Bezug auf Nordfriesland sprach Günther kurz die Infrastruktur an: „Ich bin mit dem Auto hergekommen. Hier ist ja nicht nur die Bahnanbindung schlecht.“ In der Vergangenheit sei schlicht zu wenig investiert worden.

Im weiteren Sinne um eine nordfriesische Herzensangelegenheit ging es dann beim Thema Windkraft: Darauf kam Günther zu sprechen, als er die – aus seiner Sicht – gute Kompromissfähigkeit der Jamaika-Koalition lobte. Vom Verein Gegenwind und anderen sei die Landes-CDU nach dem jüngsten Windkraft-Kompromiss dafür kritisiert worden, einen nicht noch größeren Mindestabstand durchgesetzt zu haben: „Man kann nicht erwarten, dass eine CDU, die bei der Landtagswahl keine 50 Prozent bekommen hat, alle Wahlversprechen eins zu eins umsetzen kann.“ Ohnehin müsse man immer wieder ehrlich sagen, „was geht und was nicht“, so der Ministerpräsident unter lautem Applaus der knapp 300 Gäste. Bevor diese die Themen beim Abendessen vertieften, verlieh der CDU-Kreisverband der Pendler-Initiative um Achim Bonnichsen für ihren Einsatz auf der Marschbahn-Strecke einen Türöffner-Termin in Belin.