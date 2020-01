Streit Um Neugestaltung : Günter Wendt will den Stadtbalkon auf der Kleikuhle per Bürgerbegehren stoppen

Die Initiative „Mit uns“ steht mit Unterschriftenlisten gegen die geplante Neugestaltung der Husumer Kleikuhle in den Startlöchern.

von Friederike Reußner

24. Januar 2020, 16:36 Uhr

Husum | Werden die Pläne der Politik für die Umgestaltung der Kleikuhle durch ein Bürgerbegehren beziehungsweise durch einen Bürgerentscheid gekippt? Das ist zumindest der Plan der Initiative „Mit uns“, die dabei ist, ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen. In den kommenden Wochen wollen die Initiatoren um den Husumer Günter Wendt damit beginnen, Unterschriften gegen die Umgestaltung zu sammeln.

Zur Erinnerung: Für 1,5 Millionen soll der Platz vor dem Fischhaus Loof neu gestaltet werden. In der öffentlichen Kritik steht vor allem der Plan, dort ein Funktionsgebäude inklusive Aussichtsplattform zu bauen – den sogenannten Stadtbalkon. Streit gab es auch immer wieder darüber, wie die Barrierefreiheit sichergestellt werden soll: Per flacher Rampe oder mit einem Fahrstuhl.

Für einen Stopp des Projekts muss die Bürgerinitative zunächst Unterschriften sammeln: Um erfolgreich zu sein, müssen mindestens acht Prozent aller wahlberechtigten Husumer gegen das Bauvorhaben unterschreiben. Damit die Unterschriftenlisten rechtlich wasserdicht sind, lässt Wendt sie gerade von der Kommunalaufsicht prüfen. Bekommt er von dort das Okay, will er mit seinen Mitstreitern losziehen und die Signaturen sammeln. Er hofft, dass er zeitnah beginnen kann. Von der ersten Unterschrift an hat er sechs Monate Zeit, genügend Bürger zu finden.

Gefragt wird auf der Unterschriftenliste: „Soll der Beschluss des Bauausschusses und der Beschluss der Stadtverordneten hinsichtlich einer Neubebauung der Kleikuhle zurückgenommen werden?“

Haben Wendt und seine Mitstreiter die Listen gefüllt, prüft die Stadt Husum, ob die Unterzeichner wirklich wahlberechtigte Bürger der Stadt sind. Auch die Kommunalaufsicht schaut noch einmal, ob alles rechtlich okay ist.

Ist alles gecheckt, kann ein Bürgerentscheid auf den Weg gebracht werden: Dann stimmen alle wahlberechtigten Husumerinnen und Husumer darüber ab, ob die Pläne für die Kleikuhle gestoppt werden sollen. Jetzt wird es rechnerisch etwas komplizierter: Die Mehrheit der abgegebenen Stimmen muss für einen Stopp sein. Das scheint machbar. Allerdings müssen insgesamt mindestens 16 Prozent aller wahlberechtigten Husumerinnen und Husumer im Sinne des Bürgerbegehrens stimmen – es müssen also erst einmal relativ viele Bürger motiviert werden, überhaupt zur Wahl zu gehen. Schafft die Initiative „Mit uns“ es bis an diesen Punkt, darf die geplante Neugestaltung der Kleikuhle nicht umgesetzt werden.

Vorstellbar ist allerdings auch, dass es die Politik nicht so weit kommen lässt und schon vorher beschließt, die Umbaupläne zu ändern. Auf solch eine Einsicht hofft auch Wendt. Umgesetzt werden können die Pläne – so lange das Bürgerbegehren läuft – erstmal jedenfalls nicht.

Mit Bürgermeister Uwe Schmitz ist Günter Wendt in der Sache in regem Austausch. Auf Nachfrage unserer Zeitung hält sich Schmitz mit einer persönlichen Bewertung bedeckt: „Ein Bürgerbegehrten ist ein legitimer Entscheidungsfindungsprozess, dazu haben die Bürgerinnen und Bürger das Recht. Das ist also so in Ordnung.“

Günter Wendt versucht derzeit vor allem über Facebook, die Husumerinnen und Husumer über seine Pläne zu informieren. Wenn es ans Unterschriften-Sammeln geht, würde er sich über weitere Mitstreiter freuen.