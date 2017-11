Ostenfeld : Grundsteinlegung für den Schulneubau

vergrößern 1 von 1 Foto: hem 1 von 1

Aufbrandender Beifall gestern um 11.38 Uhr: Gemeinsam mit Schulverbandsvorsteherin Jutta Rese aus Winnert legten die Schüler Emma Merle Carstensen (9) aus Klasse 3 und Mika Meyer (8) aus Klasse 2 die 50 Zentimeter lange Kupferkapsel in die vorgesehene Öffnung des Gebäudes. Die Schulverbandsvorsteherin sowie Ostenfelds Bürgermeisterin Eva-Maria Kühl und Wittbeks Bürgermeister Johannes Jürgensen gaben dann jeweils drei Kellen Zement darauf. Damit endete gleichzeitig ein feierlicher Akt: Die stattliche Summe von fünf Millionen Euro wird das Großprojekt „Neubau des Schulgebäudes in Ostenfeld“ kosten. Dem Auftraggeber, dem Schulverband Ostenfeld, gehören die Gemeinden Ostenfeld, Winnert und Wittbek an.

Vor Ort hatte sich eine große Gästeschar versammelt, die zunächst einmal Zuflucht im Schulgebäude suchen musste, denn der Regen ging zeitgleich in starken Güssen nieder. „Wir bekommen eine Schule, die zu unserer Pädagogik passt“, freute sich Schulleiterin Maren Rohloff, die die Leitung seit sieben Jahren innehat. „Viele Ideen von uns sind in den Bau eingeflossen.“ Mit Blick auf den ergiebigen Regen fügte die Rektorin zur Erheiterung der Gäste hinzu: „Ich red’ mal ein bisschen länger – damit der Regen sich etwas verziehen kann.“

„Es ist ungewöhnlich für die Region, eine ganz neue Schule zu bauen“, betonte Architekt Andreas Lundelius, dessen Sohn Sebastian Lundelius federführend an der Planung mitgewirkt hat, in seiner Ansprache. Und: „Wir haben gesagt, wir betonieren mal eine Zeitkapsel ein – anstelle des Grundsteins.“

Schulverbandsvorsteherin Jutta Rese wies unter anderem hierauf hin: „Grundsteinlegung bedeutet auch Anfang – bedeutet etwas Neues zu bauen und Zukunft zu planen. Nach der Sanierung unserer Sporthalle und des Schwimmbades bauen wir nun eine neue Schule. Ich kann dazu nur sagen, das war absolut nicht so geplant. Aber unsere Schule ist jetzt 63 Jahre alt – die Sanierungskosten (Anmerkung der Redaktion: drei Millionen Euro) wären im Verhältnis zum Nutzen viel zu hoch. Um unsere drei Gemeinden zukunftsfähig zu halten, konnten wir uns gar nicht anders als für einen Neubau entscheiden. Die Kinder sind die Zukunft unserer Gemeinden. Die Vorfreude und die Spannung, wie das neue Gebäude sein wird – und ob es für jeden einen Ort gibt, an dem er sich wohl fühlen und ein bisschen wie zu Hause fühlen kann, ist sicher bei allen sehr groß.“ Sie wünsche sich, dass dieser Neubau für alle – Schülerschaft und Lehrerkollegium – auch ein Ort der Freude am gemeinsamen Lernen und Leben werde – mit Platz für Kreativität und Vielfalt. „Diese Wünsche bilden, nicht nur symbolisch wie die einbetonierte Grundsteinrolle, das Fundament einer guten Schule. Der Schulverband freut sich auf die Zukunft in einer Schule, wo solide Bildung und ein lebendiges Miteinander auf Grund großzügiger und flexibler Räumlichkeiten auch möglich ist – so wie in unserer neuen Schule.“ Ein abschließender Dank galt den Nachbarn für die Toleranz während der Bauphase und Amtstechniker Ralf Thomsen und Bauleiter Röder. Das große Gebäude soll zum Schuljahresbeginn im Sommer 2018 bezugsfertig sein.

Derzeit wird die Ostenfelder Otto-Thiesen-Schule von 116 Grundschülern, die in sechs Klassen unterrichtet werden, besucht. Darunter sind auch Schüler aus dem Nachbarkreis Schleswig-Flensburg. Im neuen Schulhaus entstehen sechs Klassenräume, ein Projektraum, drei Differenzierungsbereiche, zwei Inklusionsräume und eine große Pausenhalle. Zwischen dem Projektraum und der Pausenhalle wird eine Faltwand eingebaut; im Projektraum wird eine mobile Bühne vorhanden sein. Die Nachmittagsbetreuung wird durch den Mädchentreff sichergestellt.

Es war Ende 2015, als festgestellt wurde, dass das bestehende Gebäude nicht mehr in gutem Zustand ist. Nicht nur in der Schulverbandsversammlung – ihr gehören fünf Mitglieder aus Ostenfeld und jeweils drei Mitglieder aus Winnert sowie Wittbek an – sondern auch in allen drei Gemeindevertretungen wurde über Sanierung oder Neubau beraten. „Alle drei Gemeinden tragen die Kosten für den Neubau gemeinsam“, betonte die Schulverbandsvorsteherin, „und ich möchte betonen, ohne Schule überlebt keine unserer drei Gemeinden.“ Das neue Schulgebäude wird 1800 Quadratmeter umfassen und nach Süden hin zweigeschossig gebaut. Der Schulbetrieb verläuft im Erdgeschoss.