Norddeutsches Nationalgericht : Grünkohl-Flaute: Bleibt zur Biike der Teller leer?

von Jonna Lausen, dpa

04. Oktober 2018, 17:36 Uhr

Die Folgen des heißen Sommers können Nordfriesen auch noch im Winter zu spüren kriegen: Die lang anhaltende Dürre hat dazu geführt, dass in diesem Jahr weniger Grünkohl geerntet wird als sonst – es fehle etwa die Hälfte, heißt es vom Bundesverband der obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie (BOGK). Sollte sich diese Befürchtung bewahrheiten, müssen Verbraucher mit steigenden Preisen rechnen. Wer sich nun um das traditionelle Biike-Essen sorgt, für den gibt es aber noch Hoffnung: In Dithmarschen bewertet man die Kohl-Lage weniger dramatisch. . Zwar rechnet man auch hier mit leichten Ernteeinbußen, sieht aber keinen Grund zur Panik. „Wir haben die Ernte um eine Woche verschoben, so hat der Kohl noch ein bisschen mehr Zeit zu wachsen“, erklärt Torge Huesmann, stellvertretender Vorsitzender des Gemüseanbauvereins Dithmarschen. Zwar könne man damit die durch die Dürre entstandenen Schäden nicht wieder wett machen, jedoch habe der Kohl sich den Umständen entsprechend gut erholen können, so Huesmann auf Nachfrage unserer Zeitung. Man rechne lediglich mit einer leicht unterdurchschnittlichen Ernte. Ausreichend Ware werde auf jeden Fall zusammen kommen, so Huesmann.