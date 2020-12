Grüne: Verbreiten keine Fake News

von Friederike Reußner

11. Dezember 2020, 12:24 Uhr

Sylt | In einer Stellungnahme äußert sich der Vorstand des Ortsverbands Insel Sylt der Grünen zum Artikel „Faktencheck mit falschen Fakten?“ aus der Ausgabe vom 10. Dezember. „Schon mit der Überschrift des Artikels wird dem Leser suggeriert, die Grünen/List hätten Fake-News in Hinblick auf das Bauprojekt Dünenpark verbreitet. Diesen Eindruck weisen wir mit aller Deutlichkeit zurück“, heißt es darin: Die Grünen würden zu den wenigen Fraktionen gehören, die sich derzeit „darum bemühen, Transparenz und Klarheit in die komplizierten Zusammenhänge der Lister - und insularen Baupolitik zu bringen“.

Zudem wehren sich die Grünen gegen den Vorwurf, der Faktencheck, den sie auf ihrer Homepage veröffentlicht haben, sei falsch gewesen. So erklären sie unter anderem, dass die Aussage von Marc Weinstock, es seien barrierearme Wohnungen im Dünenpark geplant, vorher nicht bekannt gewesen sei: „Wenn Herr Weinstock nun ganz aktuell in der Bauausschuss-Sitzung, also nach Erscheinen des Faktenchecks, einen neuen Erkenntnisstand verkündet, sehen wir das als ein Erfolg unserer projektbegeleitenden Kritik. Von einer Falschmeldung kann keine Rede sein. Alle anderen Punkte des Faktenchecks sind bislang von Herrn Weinstock nicht bemängelt oder richtig gestellt worden. Von daher treffen sie offenbar zu“, heißt es von den Grünen weiter.

Zudem betont der Vorstand, dass der Vertrag bereits seit geraumer Zeit öffentlich im Ratsinformationssystem einsehbar ist, als Anlage zu einem öffentlichen Tagespunkt einer öffentlichen Sitzung: „So viel demokratische Transparenz sollte auch selbstverständlich sein, wenn Bürgerbeteiligung ernst genommen wird. Abschließend heißt es, die Grünen werden das Bauprojekt weiter kritisch begleiten.