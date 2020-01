Feuerwehr Husum im Einsatz : Großfeuer am Neujahrsmorgen: Aufmerksame Nachbarin verhinderte eine Katastrophe

Beim Feuer in der Straße Niegras bedrohten die Flammen das Wohnhaus, doch eine Nachbarin konnte rechtzeitig eingreifen.

01. Januar 2020, 12:36 Uhr

Wie eine idyllische Schneelandschaft sieht es im Garten in der Straße Niegras aus. Doch der Schein trügt, Löschschaum bedeckt nicht nur den Garten. Ein Blick auf den verkohlten Carport und das Wrack eines Porsches weist jedoch auf das Drama hin, das sich in der Silvesternacht dort abgespielt hat. Ein beachtlicher Sachschaden.

Die Bewohner des Hauses haben ihr Leben einer aufmerksamen Nachbarin zu verdanken.

„Wir sind gegen 3.30 Uhr von den Nachbarn aus dem Schlaf gerissen worden“, erzählt der Eigentümer sichtlich bewegt und um Fassung ringend. Nicht nur der Carport, sondern auch der darin abgestellte Porsche standen hell in Flammen.

Für die Freiwillige Feuerwehr war es ein Wettlauf gegen die Zeit, schließlich wollten die Einsatzkräfte noch retten, was zu retten ist. Und so wurde das Fahrzeug aus dem Unterstand gezogen, dennoch entstand an dem Fahrzeug Totalschaden.

„Das Brenzlige an der Situation war zudem, dass der Tank noch mit Benzin gefüllt war“, so der Betroffene. Dann konzentrierten sich die Feuerwehrleute darauf, ein Ausbreiten des wütenden Feuers auf den Anbau zu verhindern, was zum größtenteils auch gelang.

„Wir werden noch für die nächste Nacht bei Nachbarn untergebracht sein“, so der dreifache Vater. Das ganze Haus sei mit beißendem Brandgeruch gefüllt. Auch die Nachbarn zeigten sich tief betroffen von den Unglück. „Die Feuerwehr hat das Haus gerettet“, stellte eine Frau fest.

Ellen Kaack, eine weitere Nachbarin, war gegen vier Uhr von St. Peter-Ording nach Hause gekommen und zeigte sich geschockt von dem Geschehen. Sie war erstmals beim Feuerwerk in St. Peter-Ordind dabei gewesen. „Wir haben uns gegenseitig einen guten Rutsch ins neue Jahr gewünscht, auf dass das Jahr gut anfangen möge“, erinnert sie sich.

Doch zu Hause im Niegras angekommen, zeigte sich ihnen das schockierende Bild. „Ich weiß, wie schlimm so etwas ist, ich selbst bin einmal auf einem Bauernhof ausgebrannt, es ist ein Alptraum.“

Der Geschädigte steht immer noch fassungslos am Brandort. „Wir können dankbar sein, dass niemand dabei verletzt wurde, aber der Schock sitzt tief.“

Wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte, müssten polizeiliche Untersuchungen klären. Die Beteiligten schließen noch vor Ort nicht aus, dass Feuerwerkskörper den Brand entfacht haben können. Ein Sprecher der Polizei bittet um Geduld. „Wir müssen aber die Ermittlungen abwarten, alles andere ist Spekulation.“