Schreck in der Silvesternacht : Großfeuer am frühen Neujahrsmorgen in Husum

Aufmerksame Nachbarin verhindert eine Katastrophe in der Husumer Straße Polizei und Feuerwehr tücken zu zahlreichen Einsätzen aus.

Husum | Als anderswo noch kräftig gefeiert und das Jahr 2020 willkommen geheißen wurde, mussten mehrere Feuerwehren und die Polizei zu einem Großeinsatz in die Straße Niegras ausrücken. Dort seien die Bewohner eines Wohnhauses in Gefahr, hieß es um 3.28 Uhr aus der Leitstelle. Und so wurden neben Lösch- und weiteren Einsatzfahrzeugen auch zwei Rettungs- und ein Notarztwagen in Marsch gesetzt.

Nur wenige Minuten nach dem Eintreffen der Feuerwehr glich die Szenerie von Ferne einer idyllischen Schneelandschaft. Erst bei näherer Betrachtung ließen der dicke Löschschaum-Teppich, der nicht nur den Garten bedeckte, der verkohlte Carport und das Wrack eines Autos das ganze Ausmaß des Dramas erkennen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Und es hätte noch schlimmer kommen können.

Ihr Leben haben die Bewohner wahrscheinlich der Aufmerksamkeit und dem entschlossenen Handeln einer Nachbarin zu verdanken. „Wir sind gegen 3.30 Uhr von den Nachbarn aus dem Schlaf gerissen worden“, berichtet der Eigentümer sichtlich bewegt und um Fassung ringend. Nicht nur der Carport, sondern auch der darin abgestellte Porsche standen zu diesem Zeitpunkt bereits lichterloh in Flammen.

Für die Freiwillige Feuerwehr war es ein Wettlauf mit der Zeit. Um die Löscharbeiten fortsetzen zu können, zogen sie zunächst das Fahrzeug aus dem Unterstand. Der Wagen wurde ein Raub der Flammen. „Das wahrhaft Brenzlige an der Situation war, dass der Tank noch mit Benzin gefüllt war“, rekapitulierte der Besitzer. Nachdem der Porsche aus dem Carport geborgen war, konzentrierten sich die Feuerwehrleute darauf, ein Ausbreiten des Feuers auf den Anbau zu verhindern, was ihnen auch größtenteils gelang.

„Wir werden noch die nächste Nacht bei Nachbarn schlafen“, so der Geschädigte. Das ganze Haus sei von beißendem Brandgeruch erfüllt. Auch die Nachbarn zeigten sich tief betroffen von den Unglück. „Die Feuerwehr hat das Haus gerettet“, stellte eine Frau fest. Ellen Kaack, auch sie Anwohnerin, war gegen vier Uhr von St. Peter-Ording nach Hause gekommen und vollkommen schockiert. Erstmals hatte sie sich das Feuerwerk in St. Peter-Ording angeschaut. „Wir haben uns gegenseitig gewünscht, dass das Jahr gut anfangen möge“, erinnert sie sich. Und zurück im Niegras sah sie dann dieses Fiasko. „Ich weiß, wie schlimm so etwas ist, ich selbst bin einmal auf einem Bauernhof ausgebrannt“, sagte Kaack schluckend. „Es ist ein Alptraum.“ Auch der Besitzer des Hauses steht immer noch fassungslos am Brandort. „Wir können dankbar sein, dass niemand verletzt worden ist, doch der Schock sitzt tief“, sagt er kopfschüttelnd.

Wie es zu der Katastrophe kommen konnte, müssen polizeiliche Untersuchungen klären. Es wird nicht ausgeschlossen, dass Feuerwerkskörper den Brand entfacht haben. Ein Sprecher der Polizei mahnte jedoch zur Geduld: „Wir müssen die Ermittlungen abwarten, alles andere ist Spekulation.“

Erst gegen 8 Uhr am Neujahrsmorgen konnte der Einsatz beendet werden. Neben der Husumer Feuerwehr beteiligten sich Feuerwehren aus Hattstedt, Mildstedt und Tönning an den Löscharbeiten. Das Technische Hilfswerk sicherte das Gebäude, und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Husum kam ebenfalls zum Einsatz. Zuvor hatten die Stadtwerke Husum die Gas- und Stromversorgung abgeschaltet.



Ansonsten recht ruhig





Ansonsten sprachen Wehrführer Frank Dostal wie auch die Kollegen der Husumer Polizei von einer Nacht „erhöhter Routine“. Zwischen 18 Uhr am Silvesterabend und 6 Uhr am Neujahrsmorgen mussten Husums Ordnungshüter allerdings 32 Mal und damit deutlich häufiger als im Vorjahr ausrücken. Der tragische Einsatz führte sie zu einem tödlichen Verkehrsunfall nach St. Peter-Ording (siehe Seite 9). „Rund die Hälfte unserer Einsätze führten uns ins Umland“, so ein Polizeisprecher. Und wie nicht anders zu erwarten, ging es dabei in vielen Fällen um den „unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern“.

Auch bei zwei handgreiflichen Auseinandersetzungen mussten die Beamten schlichten und einen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen, der mit 1,64 Promille beim Abbiegen einen parkenden Pkw gestreift hatte.

Wie ihre Kollegen von der Feuerwehr hatten auch die Polizeibeamten im Silvester- und Neujahrseinsatz das „subjektive Gefühl“, dass zum Jahreswechsel nicht so viel geknallt wurde wie 2018/19. Natürlich habe es wieder Schwerpunkte gegeben, aber summa summarum „hat sich das Ganze auf die Stunde nach Mitternacht konzentriert. Davor und danach war es erstaunlich ruhig“, so der Mann von der Polizei. Außerdem seien offenbar mehr Raketen als Böller zum Einsatz gekommen. Und besonders lobenswert: Morgens um 9.30 Uhr gingen die ersten Anlieger bereits daran, die Hinterlassenschaft der Nacht von Straßen und Bürgersteigen zu kratzen.

Doch trotz der insgesamt positiven Feuerwerks-Bilanz soll natürlich nicht verschwiegen werden, dass die Feuerwehr bereits am Silvesterabend um 22. 02 Uhr einen brennenden Müllcontainer auf dem Gelände eines Einkaufzentrums im Gewerbegebiet löschen musste. Und um 0.41 Uhr stand abermals ein Container in Flammen. Auch hier konnten die Einsatzkräfte Schlimmeres verhindern. Bereits um 17.45 Uhr rückte die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes aus. Weil es keinen anderen Weg gab, sie dort herauszuholen, musste eine Erkrankte mit Hilfe der Drehleiter aus dem Obergeschoss eines Familienhauses geborgen werden. Landesweit sprachen die Feuerwehren von 300 Einsätzen in der Silvesternacht.