Friedrichstadt : Großer Waggon statt kleiner Züge

Der Modellbahn-Zauber in Friedrichstadt geht ab Sonnabend in die zwölfte Saison – und Tüftler Sönke Röckendorf hat viele neue Pläne.

von Patricia Wagner

22. März 2018, 21:00 Uhr

„Warten Sie, ich muss gerade mal das Auto hier wieder an Ort und Stelle bringen – das ist im Eifer des Gefechts verrutscht“, sagt Sönke Röckendorf und legt den Fliewatüüt beiseite – so hat er seinen Staubsauger getauft –, um den Pkw im 1:87-Miniformat zu fixieren. Zur Erinnerung: Vor wenigen Jahren diente Friedrichstadt als Drehort für den Kinofilm „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“ nach dem Roman des Sylter Autoren Boy Lornsen. Das Fliewatüüt ist ein Gefährt, das fliegen, schwimmen und fahren kann. „Ich habe übrigens ein Original-Fliewatüüt hier“, sagt Röckendorf verschwörerisch. „Das wird dann meine nächste Attraktion, mehr wird nicht verraten“, fügt der Friedrichstädter hinzu, der zusammen mit seiner Frau Sybille den Modellbahn-Zauber an der Brückenstraße 18 betreibt.

Doch zuerst müsse ein ganz anderes Projekt abgeschlossen werden: Voraussichtlich ab Spätsommer soll der blaue Original-Waggon, ein Wohn- und Werkstatt-Wagen aus den 1960er-Jahren, der schon länger vor der ehemaligen Teppich-Halle steht, für die Besucher begehbar sein. „Früher waren diese Wagen grün und dienten als Personen-Waggons“, erklärt Röckendorf. Wie der Transport dieser Rarität von Niedersachsen nach Friedrichstadt vonstatten ging, können die Besucher von Schleswig-Holsteins größter Modellbahn-Schauanlage auf einem Monitor beobachten. Das Gefährt ist von außen saniert, der Innenraum muss noch auf Vordermann gebracht werden, und der Durchbruch zur Halle steht noch an.

Doch eines seiner großen Ziele hat Röckendorf schon jetzt erreicht. „Ich habe die Hundert-Marke geknackt“, sagt er stolz. Das bedeutet, dass ab diesem Jahr hundert Züge auf den mehr als 1200 Meter Gleisen durch die Miniatur-Landschaften rollen.

Wie jedes Jahr zu Saisonbeginn hat das Ehepaar, beide gelernte Maler, das die Touristen-Attraktion seit 2006 betreibt, wieder Neuheiten zu bieten. So gibt es einen Oldtimer-Trecker-Treff mit Straßenfest und ein Fußballstadion mit Flutlicht-Anlage und Geräuschkulisse. Auf dem Platz treten gerade Deutschland und Dänemark gegeneinander an. „Ist doch klar, dass wir da was machen, in diesem Jahr ist doch Fußball-WM“, meint der Modellbauer und grinst. Aber auch einen Falkner, der seinen Greifvogel über den Zuschauern kreisen lässt, gibt es jetzt. Darüber hinaus haben die Röckendorfs die Wassergestaltung aufgefrischt und zahlreiche Bäume „gepflanzt“. Es gibt sogar eine Allee. „Die hat meine Frau angelegt. Unsere Stammkunden entdecken immer sofort, was sich verändert hat“, so Röckendorf.

Und wer ist womit am meisten zu begeistern? „Ich habe das Gefühl, dass Kinder sich besonders gern moderne Züge anschauen, Frauen haben viel Freude an der Landschafts- und Szenengestaltung, und Männer mögen oft alte Dampfloks. Aber das kommt auf den Einzelnen an und lässt sich schwer verallgemeinern“, gibt er zu bedenken.

Bei Störungen auf der Anlage gibt es vier Einstiegs-Klappen, über die der Tüftler sofort eingreifen kann. Technische Hilfe leistet Hartmut Lorenzen. Angst davor, dass ihm und seiner Frau die Ideen ausgehen könnten, hat Röckendorf nicht. „Das wäre ja auch schlimm“, sagt er lächelnd und nimmt sein Staubsauger-Fliewatüüt zur Hand. Am kommenden Sonnabend muss er mit Wartung und Aufräumen fertig sein, dann geht der Modellbahn-Zauber in seine zwölfte Saison.





Der Modellbahn-Zauber in Friedrichstadt ist ab Sonnabend (24.) täglich (auch sonn- und feiertags) von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Ab November nur noch am Wochenende. Letzter Einlass ist um 16 Uhr.