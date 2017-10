Mildstedt : Großer Laternenumzug mit Musik

vergrößern 1 von 1 Foto: Möller 1 von 1

Mehrere hundert begeisterte kleine und große Laterneläufer nahmen am alljährlichen Umzug in Mildstedt teil, der von der Jugendfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr organisiert wurde. Der Feuerwehrmusikzug Rantrum sorgte für die stimmungsvolle musikalische Begleitung. Vorneweg fuhr ein Streifenwagen, die Schlussabsicherung nahm ein großes Löschfahrzeug vor. Traditionell gab es einen Halt vor der Seniorenwohnanlage im Dornbuschpark , wo den Bewohner ein kleines Ständchen gesungen wurde. Zum Abschluss traf man sich zu Waffeln, Glühwein, Kakao, Schmalzbroten und Würstchen an der Feuerwache.