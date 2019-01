Tetenbüll : Großer Boßelball in Tetenbüll

Am Sonnabend, 26. Januar, feiern die Boßler und Boßlerinnen in Tetenbüll ihren Ball im Kirchspielkrug.

von Ilse Buchwald

25. Januar 2019, 09:27 Uhr

Tetenbüll | Ihren traditionellen Boßelball feiern die Tetenbüller Boßlerinnen und Boßler am Sonnabend (26. Januar) im Kirchspielkrug in Tetenbüll gemäß dem Motto „Wer früher kommt, zahlt weniger“. Dies Angebot gilt von 20 bis 22 Uhr. Für Stimmung sorgt DJ MacFly.

Bei dem Fest werden die Vereinsmeister vom Preis- und Konkurenzboßeln von 2018 bekannt gegeben. Es werden Preise und Pokale vergeben. Der Männerboßel-Vereinschef Peter Juljus Hansen freut sich aber nicht nur auf eine goldene Boßel, sondern auch auf 125 Jahre Vereinsgeschichte. Das soll im Sommer mit einem Boßelkampf gefeiert werden.

Die Vereine können auf eine gute Jugendarbeit blicken, aus denen viele Talente und begeisterte Boßler hervorgegangen sind, die dann auch die Tradition bei den Erwachsenen aufrechterhalten. Namen wie Hans Martens und Hannes Jensen sind allen ein Begriff, sie haben ob Männer, Frauen und vor allem die Jugendarbeit gefördert und vorangetrieben.

Der Fruunsboßelvereen ist 2019 wieder 20 Jahre dabei. Die damals drei Vereine schlossen sich zwar schon 1977 zu einem zusammen. Allerdings fand sich 1989 keine Vorsitzende mehr, seitdem ruhte der Verein. Bis Silke Hansen, Silke Johns und Anja Martens 1999 die Initiative ergriffen und am 2. Februar eine Versammlung in der Gaststätte Tetenbüllspieker bei Lieschen Volquardsen abhielten. Fast alle ehemals Aktiven waren wieder dabei Auch viele neue Gesichter fanden sich zur Versammlung ein, und somit konnte der Fruunsboßelvereen neu starten. Somit gibt es, genau genommen, den Verein in Tetenbüll schon mehr als 40 Jahre. Die Vereine beiden freuen sich auf einen schönen Abend mit allen Boßlern und gern gesehenen Gästen.