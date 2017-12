Garding : Großer Bahnhof für Theodor Mommsen

vergrößern 1 von 1 Foto: bdk 1 von 1

Wenn es zutrifft, dass die ersten Lebensjahre für das gesamte Leben prägend sind, dann ist Theodor Mommsen dafür ein Beweis. Obwohl der gebürtige Gardinger mit seinen Eltern bereits im Kindesalter von Garding nach Oldesloe verzog, spiegele er wie kaum ein anderer den Charakter der Menschen dieser Landschaft. Das sagte Gardings Bürgermeisterin Andrea Kummerscheid in ihrer Ansprache bei einem Festakt aus Anlass des 200. Geburtstages eines großen Sohnes der Stadt im örtlichen Gemeindehaus.

Als Beispiele nannte sie seine oft streitbare und unbequeme Suche nach Wahrheit, sein Kampf für Gerechtigkeit und seine Liebe zur Heimat. Dabei habe er nach außen oft hart und unerbittlich gewirkt, während er hinter verschlossenen Türen sein weiches Herz öffnete. „Ich denke, das ist die Faszination, die heute von dem Historiker und Altertumsforscher ausgeht“, sagte die Verwaltungschefin.

Unter den mehr als 100 Gästen begrüßte sie Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Vereinen, Verbänden sowie zwei Urenkel des Nobelpreisträgers und Ehrenbürgers der Stadt, den stellvertretenden Kreispräsidenten Siegfried Puschmann, Amtsvorsteher Christian Marwig und Dr. Julian Köck als Festredner. Willkommen hieß sie außerdem Ursula Stipanits, die zusammen mit drei jungen Geigern der Musikschule viel Applaus für ihre musikalischen Darbietungen erntete – vom Präludium bis zum Walzer. Einen Höhepunkt setzte Dieter Staacken, der für ein fiktives Interview in die Rolle des Geehrten schlüpfte. Die Fragen stellte Dirk-Uwe Becker, Vorsitzender des Fördervereins für Kunst und Kultur Eiderstedt als Reporter einer Regionalzeitung.

Dabei erklärte Staacken (alias Mommsen) nach einem von ihm verfassten Text, dass er sich noch gut an seinen Heimatort und besonders an die Kirche und den Friedhof vor seinem Elternhaus erinnern könne. Diese Umgebung sei ihm in den Sinn gekommen, als er in Italien auf antiken Ruinenstätten Inschriften sammelte. Im lebhaften Berlin sehne er sich gelegentlich nach der ruhigen Atmosphäre in seiner „ungedeelten Heimat“ zurück. „Auch wenn uns die gemeinsame Landsmannschaft, die plattdeutsche Sprache und der Wunsch nach Unabhängigkeit von Dänemark einte, entfernten wir uns im Laufe der Zeit voneinander“, so der Historiker über sein distanziertes Verhältnis zu dem späteren Lyriker. Den Lobgesang auf seine Leistungen und den Nobelpreis für Literatur, mit dem er 1902 für seine Römische Geschichte ausgezeichnet wurde, hörte Mommsen nicht so gerne. „Ich habe nur auf relativ vielen Gebieten relativ intensiv geackert“, könnte seine Antwort gewesen sein.

„Mommsen hat ein Stück Garding in die Welt getragen, denn er blieb seinen nordischen Prinzipien überall treu“, stellte Dr. Julian Köck in seinem Vortrag fest. Der Historiker der Universität Heidelberg berichtete aus den über 1000 Briefen, die Mommsen seiner Frau nach der Heirat 1854 geschrieben hatte, wenn er sich auf einer seiner Forschungsreisen in ganz Europa befand.

Urenkel Peter Mommsen aus Stuttgart berichtete von den regelmäßigen Familientreffen im großen Kreis in Berlin und Garding. Er überreichte Andrea Kummerscheidt ein Portrait seines Urgroßvaters, der stets mit vier Stunden Schlaf ausgekommen sei. Ursula Goltz, geborene Mommsen, war aus Flensburg angereist und bekannte, dass sie sich bereits in der Schule nicht besonders für Geschichte interessiert hatte, obwohl man das von ihr erwartete. Siegfried Puschmann betonte, dass Mommsen als Landtags-und Reichstagsabgeordneter vehement gegen den aufkeimenden Antisemitismus gekämpft habe. Er zitierte aus dem Nachruf auf den Tod des einflussreichen Historikers in einer Berliner Zeitung im Jahr 1903. Danach sei der große Forscher und Schriftsteller mit seinen über 1500 Veröffentlichungen ein glänzender Ratgeber, Warner und Wegweiser mit schöpferischer Fantasie gewesen. Dabei habe er einer „unerschütterlichen Glauben“ an die Freiheit gezeigt.

Ein Heimatfilm über den Ursprung der Familie Mommsen im Raum Seebüll rundete die Geburtstagsfeier ab. Darin wirkte Sönnich Vollquardsen vom Heimatbund der Landschaft mit, der sich unter den Gästen befand. Durch das Programm führte Marketing-Beauftragte Kati Marggraf. Den jungen Musikern Lea Sältz, Maja Ziegert und Kjell Ziegert dankte sie mit Präsenten. Für Hingucker sorgten Gudrun Fuchs und ihre Tochter Christiane Sass in ihren Eiderstedter Trachten.