Garding : Großer Auftritt von Huhn, Gans und Taube

Durch die Halle von Frank Broders in der Süderstraße klang ein fröhliches Gegacker, unterbrochen von lautem Hähnekrähen. Insgesamt 480 Tiere waren hier anlässlich der 120. Rassegeflügelschau des Geflügelzuchtvereins Garding und Umgebung ausgestellt. Von Huhn, Gans, Ente oder Taube, alles war vertreten. Die Garding hatte die Schirmherrschaft für dieses Ereignis übernommen.

Schiedsrichter hatten jedes einzelne der Tiere einer genauen Prüfung unterzogen und dann eine Bewertung abgegeben. Schon am Morgen hatte man sich im Gemeindehaus zu einem Frühstück getroffen. Zur Freude von Vorsitzendem Kay von Dohlen hatten sich viele Mitglieder eingefunden, davon eine große Zahl an Jungzüchtern.

„Nachdem die letztjährige Rassegeflügelschau wegen der Vogelgrippe ausfallen musste, waren wir bange, dass sie in diesem Jahr wieder ausbricht. Das war jedoch nicht der Fall“, erklärte von Dohlen. „Zwar gab in diesem Jahr weniger Meldungen aber wir haben hier vor Ort ein großartiges Zuchtmaterial, das sich sehen lassen kann“ so der Vorsitzende. „Achtmal wurde die Höchstnote vergeben.“

Viele Mitglieder der Jugendgruppe konnten zahlreiche Erfolge verzeichnen. Siegfried Sieversen überbrachte dem Kreismeister bei der Jugend, Leif von Dohlen, den Siegerpokal. Für fünfjährige Mitgliedschaft wurden Moritz Niehus, Hanna Niehus, Matti Abraham sowie Stefan Feddersen vom Jugendwart Marcus Abraham mit der silbernen Landesnadel ausgezeichnet. Jugendvereinsmeister wurde Arrien Meister mit 94,6 Punkten, zusätzlich erhielt er den Peter-J.-Jacobsen-Pokal (Zwerg-Wyandotten, weiß).

Weitere Auszeichnungen: Der Kreis-Nordfriesland-Pokal ging an Hanna Niehus mit 381 Punkten (Bantam, zitron-porzellanfarbig). Den Walter-Ketels-Pokal erhielt Jonna Meister mit 380 Punkten (Zwerg-Wyandotten, lachsfarbig), Moritz Niehus erreichte ebenfalls eine Punktzahl von 380 Punkten. Volker Holdack freute sich zum zweiten Mal über den Bernd-Laue-Pokal. Er bekam 766 Punkte. Martin Abraham erhielt sowohl den Arnold-Ibs-Pokal mit 571 Punkten (Mittelhäuser weiß) als auch den Amt-Eiderstedt-Pokal mit 381 Punkten (New Hampshire, goldbraun). Den Familie-Rohde-Pokal konnte Dieter Feddersen mit 382 Punkten entgegennehmen (Smaragdente, schwarz). Den der Geflügelzuchtverein – Mike Plähn mit 378 Punkten (Dt. Modeneser Schietti, weiß). Zum Abschluß wurde dann der mächtige Vereinspokal überreicht. Kay von Dohlen nahm ihn für erreichte 94,55 Punkte von Herbert Niehus entgegen.