Kite-Surfer in Not : Großeinsatz in St. Peter-Ording

Der Sportler war auf die Nordsee hinausgetrieben, konnte aber selber an Land zurückschwimmen.

von hn

28. Juni 2019, 12:45 Uhr

St. Peter-Ording | Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Donnerstagnachmittag (27.) am Böhler Strand im Einsatz. Gemeldet worden war ein Kitesurfer in akuter Notlage, der im Wasser auf die offene Nordsee hinaustrieb. Die Leitstelle Nord löste gegen 16.40 Uhr Alarm für die DLRG St. Peter-Ording, Freiwillige Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte mit Allrad-Fahrzeugen, DLRG-Boot, Rettungs-Jetski und Feuerwehr-Luftkissenboot schaffte es die Person, von selbst zurück an den Strand zu schwimmen. „Die Bergung des zurückgelassenen Wassersportmaterials wollte der Betroffene auf eigene Faust übernehmen“, so Nils Stauch, Technischer Leiter Einsatz der DLRG St. Peter-Ording. Binnen einer Woche sei dies bereits der zweite Einsatz mit in Not geratenen Kitesurfern in St. Peter-Ording gewesen.

