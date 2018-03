Hilfe für bedrohten Vogel auf Eiderstedt : Große Not mit kleinem Stichling

Für die Trauerseeschwalbe ist der dreistachelige Stichling sehr wichtig – nur findet sie ihn kaum noch.

18. März 2018

Er ist der Fisch des Jahres 2018 und so klein er ist, hat der Stichling auf Eiderstedt eine ganz wesentliche Aufgabe. „Er hat eine hohe Bedeutung in der Nahrungskette vieler Vögel und ist ein Garant für den Bruterfolg der Trauerseeschwalbe“, betont Experte Claus Ivens aus Kotzenbüll. „Der Stichling liefert das für den Aufbau des Skeletts, der Muskulatur und des Federkleids der Jungvögel benötigte Kalzium, denn die geschlüpften Küken sind in 20 Tagen flugfähig“, erklärt er. Aber: Wegen des Mangels an dieser Nahrungsquelle auf Eiderstedt liege der Aufzuchterfolg des bedrohten Vogels dort gegenwärtig unter 15 Prozent, was zu einem Rückgang der gezählten Brutpaare von ehemals 800 (Ende der 1960er Jahre) auf jetzt 16 geführt habe. Der Vogel droht aus Eiderstedt bald zu verschwinden.

Der Verein Weideland, dessen Vorsitzender Ivens ist, beleuchtete mögliche Lösungsansätze auf einem Infoabend. Zu den Vortragenden gehörte der Diplom-Biologe Holger Bruns. Er setzt seit Jahren im Auftrag des Vereins Stichlinge in aufgestauten Parzellengräben in der Nähe von Trauerseeschwalben-Kolonien aus. „Das führt dort zu höheren Bruterfolgen“, so Bruns. Er bemängelte, dass nicht genügend Lebensräume für die Fische vorhanden sind. Außerdem müssten für sie die Aufstiegsmöglichkeiten in die Binnengewässer verbessert werden. Die Stichlinge sind „strömungsschwache Schwimmer“, die alljährlich im März aus der Nordsee in die Gräben der Halbinsel wandern, um dort zu laichen. Für die Trauerseeschwalbe ist der Jungfisch des dreistacheligen Stichlings die Hauptnahrungsquelle, da er sich „selbstbewusst“ unter der Wasseroberfläche aufhält und von den Altvögeln leicht zu erbeuten ist, so Bruns. Die hier vorkommenden Zwerg- und neunstacheligen Stichlinge scheiden als Nahrungsquelle aus, weil sie sich als Grundfische am Boden der Gewässer aufhalten und so für die Trauerseeschwalbe nicht erkennbar sind.

Eine mögliche Lösung für die sichere Passage durch die Schöpfwerke stellte Dr. Reinhard Hassinger von der Technischen Universität Kassel vor. Der Eingang dieser Hilfe besteht aus Zick-Zack-Rohren mit Borstenriegeln. Ein „Rechen“ aus Edelstahlrohren verhindert, dass die Tiere in die Pumpen geraten. Damit sie von der Sperre auf das Niveau eines sicheren Ausgangsrohres gelangen, wird ein Fischhebetrog eingesetzt. Wie Fische in Gräben leichte Höhenunterschiede überwinden können, zeigte er an einem Modell. Kernstück der schwimmenden Anlage ist eine mit Borsten versehene Wippe, auf der sich die Fische vorarbeiten, bis sie in tieferes Wasser gelangen.

Aber ohne Wasser geht es eben nicht. „Wir brauchen nicht nur im März und April höhere Wasserstände in den Verbandsgräben“, forderte Ivens. Mitursächlich für die zu geringen Tiefen seien Parzellengräben, die nicht unterhalten werden. „Auch eine zu starke Entwässerung in den Wintermonaten zerstört massiv Lebensräume.“ Außerdem hinderten zahlreiche Sperren aus Blechen die Fische am Fortkommen. Sie werden beim Vertragsnaturschutz zum „Halten des Wassers“ in die Gräben eingelassen, erklärte er. Als Abhilfe schlug Ivens vor, das Wasser in den Gräben nach dem Prinzip einer Schleuse mit Metallschotten abschnittsweise aufzustauen. Sobald der Wasserstand die erforderliche Höhe erreicht hat, werden an der Ausgangsseite Durchlässe geöffnet, damit die Stichlinge ihre Wanderung fortsetzen können.

Es soll für ganz Eiderstedt wieder ein Grabenentwicklungs-Programm aufgelegt werden, so Franz Brambrink, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises. Auskünfte erteilen der Kreis, Steffen Gaehme vom LLUR und Claus Ivens.