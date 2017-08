Nordfriesischer Liedpreis : Große Liedkunst aus jungen Kehlen

vergrößern 1 von 1 Foto: müllerchen 1 von 1

„Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle.“ Mit diesem Bibel-Text, den Johannes Brahms einst in ein Lied eingoss, gewann Mezzosopran Feride Büyükdenktas und Hedayet Djeddikar am Flügel den Hauptpreis des Abends, den Nordfriesischen Liedpreis des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Beim Abschlusskonzert des 17. Meisterkurses für Liedgestaltung im Schloss vor Husum präsentierten 20 junge Sänger und Pianisten ihr Können. Die Künstler kamen in diesem Jahr überwiegend aus China, der Türkei, Österreich, Deutschland und Persien.

Hinter den Teilnehmern des sonnabendlichen Abschlusskonzertes lagen intensive und arbeitsreiche Tage. „Eine Woche lang haben sie an ihrem Repertoire hart gearbeitet und gefeilt“, betonte Ulf Bästlein, Bass-Bariton und Hochschulprofessor in Graz. Zusammen mit dem renommierten britischen Pianisten Charles Spencer leitete er – wie gewohnt – den Meisterkurs. Für zahlreiche Teilnehmer der vergangenen Jahre sei der Meisterkurs ein Startschuss zu einer beispiellosen Karriere gewesen. „Viele Preisträger der Vorjahre haben Engagements an Opernhäusern und bei renommierten Festivals gefunden. Vielleicht konnten wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass ihre Karriere sich so schön entwickelt hat“, merkte Bästlein bescheiden an. „Die Pianisten, die immer wieder zu uns kamen, sind sehr erfolgreich in schönen Kontexten unterwegs – sei es bei Festivals, als Lehrende an Hochschulen oder als Preisträger bei Wettbewerben.“

Für die unabhängige Jury, bestehend aus renommierten Künstlern, namhaften Agenten, Dirigenten, Rezensenten und Vertretern des öffentlichen Lebens, war es auch in diesem Jahr eine Herkulesaufgabe, die hochdotierten Preise zu vergeben. Gut 45 Minuten mussten die Künstler, aber auch die Zuhörer auf das Ergebnis warten. Neben der Haupttrophäe des Abends ging der „Freundeskreis-Liedpreis der Stiftung Husumer Volksbank“ an Zhuohan Sun (Tenor) und seine Klavierbegleiterin Jiayin Feng. Auch das Publikum konnte sein Votum abgeben und stimmte mit der Jury überein. Den entsprechenden Preis – gestiftet von Gabrielle Gumpert und Barbara Heß – durften ebenfalls Zhuohan Sun und Jiayin Feng freudestrahlend in Empfang nehmen. Großen Jubel löste die Vergabe des Theodor-Storm-Klavierpreises aus, der an die Pianistin Maren Donner ging. Als bester Sänger wurde Friedolin Obersteiner mit dem Nicolaus-Bruhns-Preis für Gesang, gestiftet von Dr. Annemarie Hansen, ausgezeichnet. Den Preis der St.-Marien-Kirche Husum überreichte Kai Krakenberg, Kirchenmusiker, Kantor und Organist an St. Marien, an Hongyu Chen. „Er darf 2018 bei der Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach die Bass-Partitur singen“, verkündete Krakenberg.