Kleiner Chor Husum : Große Chorwerke in Ostenfeld

von hn

erstellt am 20.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Am Sonntag, 26. November, um 18 Uhr werden mit dem Vokalensemble Kleiner Chor Husum und dem erweiterten Concertino Schleswig-Holstein unter der Leitung des ehemaligen Kirchenmusikdirektors an St. Marien Husum, Jens Weigelt, in der Ostenfelder Kirche große Chorwerke zu hören sein, die in Nordfriesland bisher nicht aufgeführt worden sein dürften. Auf dem Programm zum letzten Sonntag des Kirchenjahres stehen Werke der Barockkomponisten Agostino Steffani, Daniel Eberlin, Nicolaus Bruhns und Georg Philipp Telemann. Drei Musikschaffende, die hier gelebt haben oder familiäre Bezüge in diese Region haben. Mit sechs Solisten, einem Kammerchor und einem Orchester ist der Abend groß und farbig besetzt, um die Klangpracht und den berührenden Effekt der Musik zum Thema Leid und Trost zu gestalten. Eine weitere Aufführung findet am Sonnabend (25.) um 17 Uhr in der St. Bartholomäus-Kirche in Wilster (Kreis Steinburg) statt.

Karten für Ostenfeld gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf in der Schlossbuchhandlung in Husum und in der Kirchengemeinde Ostenfeld. Weitere Informationen auf der Homepage www.gams-sh.de und www.kleiner-chor-husum.de.