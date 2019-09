St. Peter-ORding : Grooven und schlemmen mit Meerblick

Koch-Shows und erstklassige Musik locken die Besucher zum Frühherbst-Event.

Avatar_shz von shz.de

15. September 2019, 18:45 Uhr

St. Peter-Ording | Als „Grooven und Schlemmen mit Meerblick“ hatte die Tourismus-Zentrale die vierte Soul Kitchen angekündigt. Der Freitag hatte sich schon sehr gut angelassen. Der Sonnabend zeigte dann echte Meer-Atmosphäre bei dem so schönen Frühherbstwetter. „Wir haben gesehen, Soul Kitchen findet statt. Diese Mischung aus Musik und Küche, dazu nette Leute, das gefällt uns“, teilte froh gestimmt ein Pinneberger Paar mit. Chefkoch Markus Friederici vom Strandgut Resort war gerade dabei, ein Bisonfilet zuzubereiten und war selbst begeistert: „Schön und entspannt durchgezogen. Wir wollen die Struktur des Fleisches erhalten.“ Das Fleisch bezieht er von Timo Nissen aus Medelby. Eine Nordhornerin hörte ihnen gespannt zu. „Die beiden haben so tolle Tipps. Ich höre mir das immer an. Mein Mann ist in Ording am Strand. Aber ich muss die Koch-Shows miterleben“, sagte sie. Der Abend stand danach ganz im Zeichen von „Cool Million“ und den „Weather Girls“, die das Publikum im Nu in Stimmung brachten. Natürlich sangen sie auch „It’s raining men“. Einfach genießen – das war die Antwort auf die Frage nach dem Gefühl an diesem Abend. Moderator Pascal Matzke war guter Laune, und Organisator Malte Jochimsen höchst zufrieden. Soul Kitchen in diesem Format ist in St. Peter-Ording nun so richtig angekommen.