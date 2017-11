Keine empfehlung : Gremium ist nicht beschlussfähig

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Das Gremium ist nicht beschlussfähig, hieß es in der jüngsten Breklumer Finanzausschuss-Sitzung. Eigentlich hatte der Vorsitzende Bernhard Schweger die Mitglieder zusammengerufen, um eine Empfehlung zur noch ausstehenden Zustimmung zum Nachtrag hinsichtlich des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Schulverband Mittleres Nordfriesland auszusprechen. Dazu war auch Schulverbandsvorsteher Dr. Edgar Techow geladen, weil es bisher weder im Ausschuss, noch in der Gemeindevertretung ein Votum für eine Änderung des Paragraphen sechs gegeben hatte.

Allerdings war neben Bürgermeister Heinrich Bahnsen lediglich Mitglied Hans-Jürgen Petersen erschienen. „Schade, offenbar ging die Einladung zu früh raus“, stellte Schweger fest. So musste er auch die vorgesehenen Abstimmungen über die Jahresabschlüsse 2013/14 von der Tagesordnung nehmen.

Der Gemeinde-Chef blickte zurück: Die Gemeindevertreter hatten bis auf einen Punkt dem Vertrag zugestimmt. Darin ging es um eine Deckelung des von der Stadt Bredstedt jährlich zu zahlenden Anteils aus zentralörtlichen Mitteln laut Finanzausgleichsgesetz (FAG) von 90 000 Euro auf 70 000 Euro. Mit dem entsprechenden Antrag von Stadt-Chef Knut Jessen hatten die Gremiums-Mitglieder – wie ihre Langenhorner Kollegen auch (wir berichteten) – ein Problem.

Der Antrag hatte ihn mit der Doppelbelastung für die Stadt als Bedarfshilfeempfängerin von 87 500 Euro durch die „DaZ-Kinder“ (Deutsch als Zweitsprache) begründet, denn diese werden von ihr allein getragen. Doch dieses Argument, so Breklums Bürgermeister Bahnsen weiter, könne nicht ziehen. „Ich finde, Bredstedt hat keine Mehrbelastung dadurch“, sagte er. Bekanntermaßen ziehe es Geflüchtete in die Zentren, eben auch nach Bredstedt. Für jedes deutschsprachige Kind gelte die gleiche Rechnung. Das sei für alle Kommunen eine zukunftsorientierte Folge der gewünschten Bildung und gelte eben auch für Kinder von Geflüchteten. Zahlreiche andere Gemeinden hätten auch Migranten, Bredstedt eben mit derzeit etwa 34 einige mehr. Nach dem Haushaltsplan 2017 müsse Breklum mit einem Fehlbetrag von 679 800 Euro rechnen, und das mache eben allen Gemeindevertretern Sorgen.

Auch mit der neuen Formulierung des Vertragstextes (Paragraph sechs), nach dem die Stadt Bredstedt den auf 70 000 Euro reduzierten Betrag nur so lange zu zahlen hat, wie sie Bedarfsempfängerin ist, danach wieder jährlich 12,5 Prozent und höchstens 90 000 Euro, ebenso Probleme. Die Stadt sei, so Bahnsen, in der Verantwortung. Die Stadtvertreter sollten noch einmal nachdenken. Er verweise auch auf den gerade aktuellen Fall Viöl. Die Gemeinde zahle 100 000 Euro jährlich an den dortigen Schulverband (wir berichteten). „Vertrag ist eben Vertrag“, so der Kommentar von Finanzausschuss-Mitglied Petersen.

Der Schulverbandsvorsteher Dr. Edgar Techow wies eindringlich darauf hin, dass, wenn nicht alle 19 Kommunen des Verbandes zustimmten, der Vertrag kippen würde. Vor Ende der Legislaturperiode ein Neuwerk zu schaffen, sei unrealistisch. Eigentlich sollte alles möglichst bald „eingetütet“ werden. Alles sei umfänglich in der gebildeten Lenkungsgruppe diskutiert worden mit der Lösung des Zusatzes. Der sei vor dem Hintergrund formuliert worden, dass Bredstedt in den kommenden Jahren nicht mehr auf Bedarfsmittel angewiesen sein dürfte. Bisher hätten etwa zwei Drittel der Gemeinden zugestimmt. Es wäre gut, wenn auch die Breklumer sich solidarisch erklären würden. Rechne man den Anteil der Gemeinde im Verhältnis zu den anderen Kommunen um, ginge es um 2000 Euro, die sie mehr mittrage. „Ich finde, das ist keine so große Summe angesichts des 4,5-Millionen-Haushaltes des Verbandes“, so Techow. Er verweise auch noch einmal auf die positiven gemeinsamen Entscheidungen, wie die 3-B-Schule. Hier würde man dauerhaft Kosten einsparen.

Am 14. Dezember tagt die Gemeindevertretung. Dann soll die Entscheidung fallen.