Husumer Marienkirche : Gotteshaus vor teurer Reparatur

Sperrung des Treppenaufgangs aufgehoben, aber die ausgewaschenen Fugen müssen kostspielig aufgefüllt werden.

von shz.de

19. Februar 2018, 13:00 Uhr

Vorerst kann Sven Jensen, der Küster der Marienkirche, aufatmen. Nachdem sich vor wenigen Tagen an der Westfassade des Glockenturms ein Stein gelöst und auf den Treppenaufgang gefallen war (wir berichteten), zeigte sich auch der Vorsitzende des Kirchengemeinderates Stefan Klocker bestürzt. Aus Sicherheitsgründen wurde der Treppenaufgang gesperrt. Doch nun gab Jan Kobarg von der Bauabteilung des Kirchenkreises Nordfriesland vorsichtige Entwarnung. Damit kann die Sperrung wieder aufgehoben werden. „Hier hatte nur der Frost einen Teil der Vormauerziegel weggesprengt.“ Ansonsten sei das Mauerwerk dem Alter entsprechend in einem annehmbaren Zustand.

Die Marienkirche wurde nach den Entwürfen des dänischen Staatsbaumeisters Christian Frederik Hansen 1833 fertig gestellt. Doch die gut 190 seitdem verstrichenen Jahre haben an dem Mauerwerk Spuren hinterlassen. „Man kann deutlich erkennen, dass an vielen Steinen dünne Schichten abgeblättert sind“, so Kobarg. Doch dies sei kein Problem. Viel größere Sorgen machen ihm in großen Bereichen der Zustand der Fugen. „Hier sind deutlich Ausbesserungsarbeiten zu erkennen, die nach heutigem Wissensstand für das Mauerwerk nicht gut waren.“ Fugen-Ausbesserungen, die mit Zement vorgenommen worden sind. „Damals wusste man noch nicht, dass Zement langfristig schädlich für das Mauerwerk ist.“

Bei dem Mauerwerk handele es sich nicht um gebrannte Klinkersteine, sondern um handgefertigte Vormauerziegel. „Das sind verhältnismäßig weiche Ziegelsteine.“ Nach heutiger Sicht müssten die Fugen mit Muschelkalkmörtel ausgefüllt werden. Sorgen machen ihm des weiteren auch einzelne ausgewaschene Fugen. Ein Blick auf den Fenstersims des Glockenschallfensters zeigt dem Fachmann: Hier hat sich der Stein um mehrere Zentimeter verschoben. Allerdings dürfte das schon lange her sein, so seine Einschätzung. „An diesem massiven Bauwerk sind gewaltige Kräfte am Werk und so kann es immer mal zu solchen leichten Verschiebungen kommen.“

Um eine Fugensanierung werde die Kirchengemeinde nicht herum kommen, stellt Kobarg mit ernstem Blick fest. Und das sei mit viel Handarbeit verbunden. Die Fugen müssten frei gelegt und dann mit Muschelkalkmörtel aufgefüllt werden. Dieser Mörtel sei verhältnismäßig weich und könnte so auf die Bewegungen im Mauerwerk reagieren. Muschelkalkmörtel gehöre zu den Materialien erster Wahl für die Restaurierung alter Gebäude. Nach historischem Vorbild werde der Mörtel ohne Zementzugabe hergestellt. „Der Mörtel bleibt dank langsamen Nachhärtens sehr elastisch und wässert nicht“, so Kobarg. Damit sei er spannungsarm. „Somit hat er eine hohe Kalkbindung, ein gutes Wasserrückhaltevermögen und ist widerstandsfähig gegen aggressive Umwelteinflüsse.“

Ist einmal die Fugensanierung vorgenommen worden, so sollte sie alle 15 Jahre kontrolliert und – wenn nötig – wiederholt werden.

Die Kosten könnten nur geschätzt werden: Ein Vormauerziegel koste heute gut zwölf Euro und für einen Quadratmeter Fugensanierung würden zur Zeit mindestens 120 Euro berechnet. „Das ist dann die nächste große Baustelle an der Kirche“, stellt Küster Sven Jensen betroffen fest.