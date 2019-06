von Stephan Bülck

05. Juni 2019, 18:00 Uhr

Langenhorn | Am Sonntag (9.), 10 Uhr, feiert die Kirchengemeinde ihren Pfingstgottesdienst im Freien an der Badekuhle, Zugang Ihleweg, in West-Langenhorn. Sitzplätze sind vorhanden, bei Regen wird in die Kirche ausgewichen. Gestaltet wird der Gottesdienst von Pastor Guido Jäckel und dem Posaunenchor.